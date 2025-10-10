今年で79回目を迎えた芸術の祭典「県展」。こうちeyeでは、入賞作品や各部門の見どころをシリーズでお伝えしています。5回目の今回は工芸部門です。



県内最大の芸術の祭典「県展」は、79回目を迎えました。今年は8つの部門に1378人から2605点の応募があり、このうち1026点が入選以上となっています。県立美術館では洋画・日本画・先端美術の3部門、かるぽーとでは彫刻、工芸、書道、写真、グラフィックデザインの5部門の入賞作品を展示しています。





工芸部門には、一般から151点の応募がありました。かるぽーとの会場には、特選など115作品と無鑑査や推薦などの6作品が展示されています。県展無鑑査の川村雄二さんに今年の作品の見どころを聞きました。■県展無鑑査 川村雄二さん「良い作品が今年は特にゆったりと展示されておりまして、見に来ていただけたら、十分満足していただけるものと思う。伝統工芸的な作品から、新たな作風を取り入れた、いろんな作品があってバラエティに富んでいると思います。完成度はそれぞれ高いと思う」陶芸や木工品、織物など様々なジャンルの作品が一堂に展示されている工芸部門。今年、特選に選ばれたのは2点です。特選の1つ目は、陶芸作品。久川創さんの「釉彩鉢」です。陶芸が専門の川村さんも形の美しさや技術の高さに太鼓判を押します。■川村雄二さん「このフォルムの美しさですね。キュッとしぼった高台と全体の形、これがとても美しいと思います。真ん中に溜まった釉薬です。緑色に発色しております。これは木灰、木の灰で作ったと伺っております。木灰いうのは、わずかな鉄分が還元焼成することによって、緑色に発色しております。その中に溜まった釉薬がとても美しくて、これが見どころになっております」もう一つの特選は、染め織りの着物の作品。村岡純子さんの「春宵」です。開花前のサクラの木の幹や枝を煮出して作った染料を使っています。色止めに異なる技法を用いたり、生地の表と裏を交互に組み合わせる「昼夜織り」といった技術の高さも光ります。■川村雄二さん「ピンク色はアルミ媒染、ちょっとグレーかかった所は鉄媒染というふうにお聞きしておりますが、それを格子模様、昼夜織りと言うようですが、昼夜織りのところをいろんな所に配して、作品にしている。非常にこちらも上品な良い作品だと思う」こちらの切り絵は、新人賞に輝いた佐賀野魁斗さんの「花嫁道中笠花火」です。打ち上げ花火のように様々な和傘を描いた力作で、細かい模様の描き方が高い評価を得ました。■川村雄二さん「元々は、一枚の黒い紙を小さなカッターで、緻密にカットしていって、この絵を作っている。技術の高さ、和傘だけではなくて、この中に生きたバラの花とか、花嫁を配して、とても緻密さがすごくて、新人賞にふさわしいんじゃないかなと思う」川村さんに工芸作品を鑑賞する上でのポイントを聞きました。■川村雄二さん「この作品はどうやって作って、どんなにしたらこの作品はできるのだろうというふうに思っていただくのも、一つの鑑賞の視点かなと思う。想像たくましくしながら、見ていただいたらと思う」第79回県展は10月19日まで開かれていて県立美術館で洋画・日本画・先端美術をかるぽーとで彫刻・工芸・書道・写真・グラフィックデザインを展示しています。