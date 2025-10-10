お笑いコンビ「ロザン」の菅広文（48）と宇治原史規（49）が10日までに公式YouTubeチャンネルを更新。新内閣にもし民間大臣を起用するならをテーマにトークした。

菅が「僕、冗談じゃなくてこの人がいいんじゃないかと思うのは、サバンナの八木さん」と挙げると、宇治原は「なるほどな」と笑顔。「FP1級持たれて、本も読ませてもらったんですけど、面白いし知識もあるし。あんまり仕事がない時期とかもあったりするみたいなんですよ。だからお金を持つことが今のところ難しいなって方の気持ちも分かるし。今多分べらぼうに稼いではるから、お金を持ってる方の気持ちも分かるし」と、八木を推すポイントを力説。宇治原も、つっこむことなく何度もうなずいた。

さらに「なんかよく大臣が庶民の気持ち分かってないとか言われたりするけど、まあ別に庶民の気持ちを僕は分からなくてもいいとは思うんやけども、何となく知識として持っておいてほしい。八木さんってかなり幅広いから、僕八木さんとかでいい…八木さんがいいんじゃないかなって思ったりする」と語ると宇治原はすかさず「とかでいい」とツッコミ。2人で大爆笑だった。

八木は昨年10月に合格率10％と言われる難関資格ファイナンシャルプランナー1級を取得。知識を生かした本も出版している。