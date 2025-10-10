お笑いタレントのつまみ枝豆（67）が9日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。師匠であるタレント・ビートたけし（78）の給与明細を見たことがあると明かす場面があった。

この日はお笑いコンビ「鬼越トマホーク」とトークを展開。かつての営業のギャラが破格だったという話題から、枝豆はたけしの営業のオファーに言及した。

たけしは当時営業をやっていなかったため、断ったとしたものの、マネジャーや当時の社長から聞いた話として「北海道の誰々さんが、地元の有力者みたいな人が息子が結婚するんでちょっと顔出してくれませんかねって」「一応2000万円ぐらいから用意しますって」「5分でいいからって」とのオファーがあったと打ち明けた。

さらにたけしのギャラについては「あの頃たけしさんって、CMでも1本1億とか1億5000万円だったから」と暴露。「1日で撮影終わるし、撮影料ってまた別でもらえるじゃない。でポスターにしますってまた別にもらえるわけだから。その辺で凄い金額を」と平然と語った。

また「俺がぼうや（お付きの人）やってる時とか運転手やってる時に、たけしさんの明細を一回見せてもらったことがあって。給与明細があって、4枚ぐらいあったかな。レポート用紙みたいなのに書いてある」と回顧。「でもそれでも“今月少ねえなあ”って言ってたので、（かつて所属していた）太田プロからので7000、8000万円ぐらいあったかな」とぶっちゃけた。

破格の金額に鬼越の2人は「えーっ！」と仰天。それでも枝豆は「それにCMとか入ってきたらもっといくわけだから。月に」と淡々と話した。事務所の取り分を引いていると言われると「もちろん」と言い切った。