¡¡Ä¹»þ´Ö¶ÐÌ³¤¬¸¶°ø¤Ç2023Ç¯¤Ë¼«»¦¤·¤¿·§ËÜ¸©¿¦°÷¤Î°äÂ²¤ÈÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬10Æü¡¢¸©Ä£¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¸©¤¬²ò·è¶â1²¯900Ëü±ß¤ò°äÂ²¤Ë»ÙÊ§¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¸©¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ä¹½÷¡Ê23¡Ë¤Ï¡ÖÉã¤Î»à¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÅ°Äì¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¹ç°Õ¤Ï10ÆüÉÕ¡£¿¦°÷¤Î¼«»¦¤Ï24Ç¯¡¢¸øÌ³ºÒ³²¤ËÇ§Äê¡£°äÂ²¤È¸©¤¬º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°äÂ²¤¬¸øÉ½¤·¤¿¸©¤ÎÆâÉôÄ´ºº»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷¤Ï22Ç¯ÅÙ¡¢»þ´Ö³°¶ÐÌ³¤¬²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¤Î·î100»þ´Ö¤ò¤Û¤ÜËè·îÄ¶²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£