ºæÀµ¾Ï¤¬¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¡¦¥É¥Ì¡¼¥Ö¤Ë¥Ï¥°¤µ¤»¤¿»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Æ´Å¤¤¤â¤Î¡Ä¡Ä¡ÖÂçÊÑ¤Ê½ÐÈñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
²Î¼êºæÀµ¾Ï¡Ê79¡Ë¤ÈÇÐÍ¥ÃÝÌîÆâË¡Ê54¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÊ©½÷Í¥¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¡¦¥É¥Ì¡¼¥Ö¡Ê81¡Ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡ÖSPIRIT WORLD¡Ý¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¥ï¡¼¥ë¥É¡Ý¡×¡Ê¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥¯¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÀè¹Ô¸ø³«µÇ°½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥É¥Ì¡¼¥Ö±é¤¸¤ëÊ©²Î¼ê¥¯¥ì¥¢¤¬ÍèÆü¤·¤¿ÆüËÜ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥æ¥¦¥¾¥¦¡Êºæ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥æ¥¦¥¾¥¦¤ÎÂ©»Ò¥Ï¥ä¥È¡ÊÃÝÌîÆâ¡Ë¤ò¸«¼é¤ë¡ÈÎ¹¡É¤Ë½Ð¤ë¡£ÆüËÜ¤Î·²ÇÏ¡¦¹âºê¡¢ÀéÍÕ¡¦¤¤¤¹¤ß¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
ºæ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£81ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ï¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£ÃÝÌîÆâ¤Ï¡Ö»£±Æ¤ÎÁ°¤Ë¤ªã±¡Ê¤Ï¤é¡Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òºæ¤µ¤ó¤¬Á´Éô¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»£±ÆÁ°¤Ë´û¤Ë¡¢¥æ¥¦¥¾¥¦¤È¥¯¥ì¥¢¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºæ¤Ï¡Ö¸í²ò¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£ÃÝÌîÆâ¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Ï¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
ºæ¤Ï¡Ö¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¤È¤¤¤Ã¤¿É÷¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î½÷À¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»£±ÆÃæ¤ÎÉû¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£ËèÆü¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤â¤Î¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢6ÆüÌÜ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÏÂ²Û»Ò¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ï²¿¡©¡Ù¤È¡£¥¤¥Á¥´ÂçÊ¡¤Ç¡¢»À¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤È´Å¤¤¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£7ÆüÌÜ¤«¤é¤ÏËÍ¤Ë¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÀ©¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤ì¤«¤é¤ÏËèÆü¡¢¥¤¥Á¥´ÂçÊ¡¡£Åìµþ¤«¤é¹âºê¤ØËèÆü¤Í¡£ÂçÊÑ¤Ê½ÐÈñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
ÃÝÌîÆâ¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Î´¶À¤¬¤¢¤ë¡£º£¸«¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤À¤±¤¬Á´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë²¹¤«¤¤ºîÉÊ¡×¡£
ºæ¤Ï¡Ö¤Õ¤È²¿¤«¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤ÎÉã¤Ïºæ½ÙÆó¤È¤¤¤¦¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ç¡¢¤À¤¤¤ÖÁ°¤ËÂ¾³¦¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÉã¿Æ¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤°¦¾ð¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤È´¶¤¸¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£