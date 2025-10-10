Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¡¢Dedrone¼Ò¤Ê¤É³°¹ñ´ë¶È¤ò¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã
Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Éô¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¥ê¥¹¥È¤Îºî¶È¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Axon»±²¼¤ÎDedrone¼Ò¤Ê¤É¤ò¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¸ø¹ð¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¹ð¤Ï¡¢¹ñ²È¼ç¸¢¡¢°ÂÁ´¡¢È¯Å¸Íø±×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÂÐ³°ËÇ°×Ë¡¡×¡ÖÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¹ñ²È°ÂÁ´Ë¡¡×¡ÖÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÈ¿³°¹ñÀ©ºÛË¡¡×¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¥ê¥¹¥È¤Îºî¶È¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¥ê¥¹¥Èµ¬Äê¡×Âè2¾ò¡¢Âè8¾ò¡¢Âè10¾ò¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢µ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢Axon»±²¼¤ÎDedrone¼Ò¡¢¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥ó¥µ¥¤¥Ä¡ÊTechInsights¡Ë¼Ò¤È¤½¤Î»Ù¼Ò¤Ê¤É¤Î³°¹ñ¼ÂÂÎ¤ò¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥¾åµ¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ´ØÏ¢¤ÎËÇ°×³èÆ°¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¡£
2¡¥¾åµ¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ø¤Î¿·µ¬Åê»ñ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¡£
3¡¥Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÁÈ¿¥¡¢¸Ä¿Í¤¬¾åµ¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¼è°ú¡¢¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¡¢ÆÃ¤Ë¾åµ¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®¤äÉÒ´¶¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¡£
ËÜ¸ø¹ð¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¹à¤Ï¡¢¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¥ê¥¹¥È¤Îµ¬Äê¡×¤Ë´ð¤Å¤¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜ¸ø¹ð¤Ï¸øÉÛ¤ÎÆü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë