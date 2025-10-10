¡Ö¼è¤êÍð¤·¤¿»Ñ¤Ë¿Í´ÖÌ£¤ò¡Ä¡×ÌÜ¹õÏ¢à¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤É½¾ðá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ä´üÂÔÃÍÇú¾å¤¬¤ê¡×¡Öµ®½Å¤¹¤®¤ë¡ª¡×¼ç±é±Ç²è´ÆÆÄ¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥á¥¬¥Í¤Ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÌÜ¹õÏ¢¤¬ÂçÀä¶«¡ª
¡¡¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÌÜ¹õÏ¢¤¬Àä¶«¡Ä¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Îà°Õ³°¤Ê°ìÌÌá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÍèÇ¯¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ÖSAKAMOTO DAYS¡×¡£´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÊ¡ÅÄÍº°ì¤¬X¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¤ò¡ª¤¹¤Ç¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°»þÂå¤ÎºäËÜ¤Î»£±ÆÃæ¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤ò¥«¥Ã¥³¤è¤¯½³¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤Î»°µÓ¤ò½³¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿»þ¤ÎÌÜ¹õ¤¯¤ó¡×¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤ï¡¼¤Ã¡ª»°µÓ½³¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¼¤Ã¡ª¡Ù¤Î¡Ø¤ï¡¼¤Ã¡ª¡Ù¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÁ´Á³Âç¾æÉ×¤À¤è¡Á¡Ù¤Ã¤ÆÇú¾Ð¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Á¡Ù¤Ã¤ÆÇú¾Ð¤¹¤ëÌÜ¹õ¤¯¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¸½¾ì¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»£±Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖºäËÜÂÀÏºÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)Î®ÀÐ¡¢²æ¤é¤¬¿ä¤·♡Î¢ÀÚ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Öµ®½Å¤¹¤®¤ë!!¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â²º¤ä¤«¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¿Í¤¬¼è¤êÍð¤·¤¿»Ñ¤Ë¿Í´ÖÌ£¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤ï¡¼¡Ù¤¬¡¢º£¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¡×¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÜ¹õÏ¡¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¤¢¡¼¡¼¡¼¡ª´üÂÔÃÍ¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤ë!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£