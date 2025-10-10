¤Ë¤·¤¿¤óCM¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÊÓ¡×¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡À¾Â¼¼ÒÄ¹¤â·Ù´±»Ñ¤Ç½Ð±é
¡¡ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤äÈþÍÆ°åÎÅ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¿·CM¡Ö½©¡¦ÅßÊÓ¡×¤Î»£±Æ¤¬9·î25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÊÓ¡×¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡£À¾Â¼¼ÒÄ¹¤â·Ù´±»Ñ¤Ç½Ð±é¡¢»£±Æ¤ÎÌÏÍÍ¤ò10Æü¡¢TikTok¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¸½¾ì¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦À¾Â¼»á¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡¢³§¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿·CM¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£Æü1Æü¡¢»£±Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¤È¡¢·Ù´±¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î·ÉÎé¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤Ë¥â¥¶¥¤¥¯¤ò³Ý¤±¤Æ¥Á¥é¸«¤»¤â¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤¬¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤ò»ý¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤À¼¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎCM¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÊÓ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤È¹õÌÚÆ·¤âÅÐ¾ì¡£À¾Â¼»á¤¬2¿Í¤Ë¡Ö³Ú¤·¤µ¤¬¤â¤¦¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢¹õÌÚ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¡£À¾Â¼»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇ¸å¤Ë¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·CM¤Ï11·î25Æü¤«¤éÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡£