¡Ö¤Þ¤¸¡©¡×¡ÖºÇ¹â¤ä¤ó¡×±óÆ£¹Ò¤¬ÉÔºß¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ËÎ×¤à¿¹ÊÝJ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËµÓ¸÷¡Ö¤¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢10·î10Æü¤Ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î11¿Í¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
GK
ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
DF
ÅÏÊÕ ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë
MF¡¿FW
°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¢¨¥¥ã¥×¥Æ¥ó
¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
Æ²°Â Î§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
ÅÄÃæ ÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¡¡10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¼ç¾¤Î±óÆ£¹Ò¤¬²ø²æ¤ÇÉÔ»²²Ã¡£Ã¯¤¬ÏÓ¾Ï¤ò´¬¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤³¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤ÏÆîÌî¤¬ÂçÌò¤òÃ´¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂó¼Â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ä¤ó¡×¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¡Ö¥¿¥¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡ª¡×¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥â¥Ê²¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤ß¡¢ÆîÌî¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Þ¤¸¡¢¡©¡©¡©¡×¡ÖºÇ¹â¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÂçºå¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç³«ºÅ¡£19»þ20Ê¬¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
GK
ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
DF
Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë
Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë
¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥¹¥é¥Ó¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë
MF¡¿FW
³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
ÀÆÆ£¸÷µ£¡ÊQPR¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
