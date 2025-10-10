¹Åç½Ð¿È¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦RED in BLUE¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÇÇ¯Æâ³èÆ°¼«½Í¡Ö¿®Íê¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¦¹Ô°Ù¡×
¡¡¹Åç½Ð¿È¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦RED in BLUE¤¬¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¹â¶¶Í´´ø¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¸¡µó¤ò¼õ¤±¡¢Ç¯Æâ¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö2025Ç¯10·î2Æü¡¢Åö¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¹â¶¶Í´´ø¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ë¤è¤ê·Ù»¡¤Ë¸¡µó¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤¬È¯À¸¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊªÂ»»ö¸Î¡¦¿Í¿È»ö¸Î¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ð¥ó¥ÉÆâ¤Ç¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖËÜ·ï¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢Ç¯Æâ¤ÎRED in BLUE¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¼êÂ³¤¤¬´°Î»¼¡Âè¡¢½ç¼¡Ää»ß¤µ¤ì¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤Î¾ÜºÙ¤Ï³Æ¸ø±é¤´¤È¤Ë²þ¤á¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¿®Íê¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¦¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²»³Ú¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢7Æü¤Ë¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦ÉÚ±ÊµÁÇ·¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ë¤è¤êÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¥Ð¥ó¥É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Â³È¯¤¹¤ëÉÔ¾Í»ö¤Ë¡¢²»³Ú¥·¡¼¥óÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥â¥é¥ë¤¬²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
