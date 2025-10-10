ÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¡¡ ¡È»°´§²¦¡íÂ¼¾å¤Î¡Ö·ê¤ÏËä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÅê¼êÉôÌç½½·æ¤ËÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡ÅêÂÇ¤Ë²ÝÂê»³ÀÑ¤â¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Ø¡Ö²¸ÊÖ¤·¤¹¤ëÈÖ¡×¤ÈÊúÉé
¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¤¬10Æü¡¢½¢Ç¤²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£º£µ¨ºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÌÜ»Ø¤¹ÌîµåÁü¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¼«¿È¤¬¸½Ìò»þÂå¤ÏÌî¼ê¤Ç¡¢¶¯ÂÇ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¾¡¤Ä¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤È4ÈÖ¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬ÍÎÏ»ë¡£¡ÖÈà¤Ï»°´§²¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î·ê¤ÏËä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºËä¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¯¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ë¤âÏÃÂê¤¬µÚ¤Ó¡ÖÅê¼êÉôÌç½½·æ¤ËÃ¯°ì¿ÍÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¤¡£¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÆó¿Í¤Ç¤âÃì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅê¼êÎÏ¶¯²½¤¬Àè·è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÃÓ»³´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨¤Þ¤Ç6Ç¯´Ö¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿¦Ì³¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¾ï¤Ë1·³¤ÎÆ°¸þ¤ÏÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶áÇ¯¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÆÃ¿§¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¡¢Áª¼ê´Ö¤Î½õ¤±¹ç¤¤¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¡£Éé¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÌîµå¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Ï¾å¤ò¸þ¤¯¤À¤±¡£¼«Ê¬¤â¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï²¸ÊÖ¤·¤¹¤ëÈÖ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤â½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£