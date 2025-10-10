TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤ÎÀàÅð¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤«¤éÂçÎÌ¤Î¹âµé²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤òËü°ú¤­¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÅðÉÊ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿30Âå¤ÎÃË½÷2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê10Æü¡ËÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£