¡Ö¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç»Ò¤É¤â¤¬Æþ¼ê¡×Ãæ¹ñÀ½¤ª¤â¤Á¤ã·ý½Æ¡¡¼¯»ùÅç¤Ç¿·¤¿¤Ë4ÃúÆÏ¤±½Ð¡¡ËÜÊªÆ±ÍÍ¤ÎÈ¯¼Íµ¡Ç½
ËÜÊª¤Î·ý½Æ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÈ¯¼Íµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¸©·Ù¤¬²ó¼ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñÀ½¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Î·ý½Æ¡Ö¥ê¥¢¥ë¥®¥ß¥Ã¥¯¥ß¥Ë¥ê¥Ü¥ë¥Ðー¡×¤¬9Æü¡¢¸©Æâ¤Ç¿·¤¿¤Ë4Ãú¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ½¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Î·ý½Æ¡Ö¥ê¥¢¥ë¥®¥ß¥Ã¥¯¥ß¥Ë¥ê¥Ü¥ë¥Ðー¡×¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î·ý½Æ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÈ¯¼Íµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¸©·Ù¤¬²ó¼ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Î¸òÈÖ¤Ë9Æü¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¥®¥ß¥Ã¥¯¥ß¥Ë¥ê¥Ü¥ë¥Ðー¡×4Ãú¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊóÆ»¤Ç²ó¼ý¤Î¶¨ÎÏ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ÆÏ¤±½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ª¤â¤Á¤ã¤Î·ý½Æ¤Ï¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Î·ÊÉÊ¤È¤·¤ÆµîÇ¯12·î°Ê¹ß¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½150Ãú¤¬Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9Æü¤ËÆÏ¤±½Ð¤Î¤¢¤Ã¤¿4Ãú¤ò´Þ¤á¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë22Ãú¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ó¼ý´ü´Ö¤Ï¡¢º£Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î·Ù»¡½ð¤Ê¤É¤Ø¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
