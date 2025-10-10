Á°Ç¯Èæ¤Ç³Í¤ì¹â¤¬¡È3ÇÜ¡É¤Ë¡Ä»°½Å¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø±ºÂ¼¤«¤¡Ù¤ÎÀ®°é¹¥Ä´ ¹õÄ¬Âç¼Ø¹Ô¤Î½ªÂ©¤¬±Æ¶Á¤«
¡¡¤³¤ì¤«¤é½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥«¥¡×¡£»°½Å¸©Ä»±©»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö±ºÂ¼¤«¤¡×¤Î³Í¤ì¹â¤¬Á°Ç¯¤Î3ÇÜ¤È¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£¿È¤ÎÂÀ¤ê¤âÎãÇ¯°Ê¾å¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ä»±©»Ô¤ÎÀ¸±ºÏÑ¤Ç°é¤Ã¤¿¡Ö±ºÂ¼¤«¤¡×¤Ï¡¢¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤¡×¤Ç¤¹¡£10·î10Æü¡¢¿åÍÈ¤²¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Çò¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥×¥ê¥×¥ê¤Î¿È¤¬¡Ä¡£
ÉÍ±Ñ¿å»º¤ÎÉÍÅÄ¾Ï¸ã¼ÒÄ¹¡§
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ä¤ó¡£¤¹¤´¤¤¤è¡¢º£Ç¯¡£ÎãÇ¯¤À¤Ã¤¿¤éÆ©ÌÀ¤Ë¶á¤¤¡¢º£Ç¯¤Ï·ë¹½¿¿¤ÃÇò¤Ë¿§Ãå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤¤¡¦¾®¤µ¤¤´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¿È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×
ÉÍÅÄ¼ÒÄ¹¡§
¡Ö¹õÄ¬¤Î¼Ø¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤¤Î±ÉÍÜ¤ä¿å²¹¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡µª°ËÈ¾Åç¤«¤éÅì³¤²¤Ç7Ç¯9¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹õÄ¬¤ÎÂç¼Ø¹Ô¡×¡£¤³¤ì¤¬2025Ç¯4·î¤Ë½ªÂ©¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢±ºÂ¼¤«¤¤ÎÀ®Ä¹¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤Ï¡¢5Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ¸»ºÎÌ¤¬¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Ë·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉÍÅÄ¼ÒÄ¹¡§
¡ÖµîÇ¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁªÊÌ¤ÎÃÊ³¬¤Ç7～8³ä»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤´¤ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¡£¤³¤Î3Ê¬¤Î1¤°¤é¤¤¤·¤«¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Êº£Ç¯¤Ï¡Ë3ÇÜ¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤ì¹â¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×