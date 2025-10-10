¥¢¥¸¥¢³ô¡¡Áí¤¸¤Æ²¼Íî¡¢¾å³¤³ô¤ÏÈ¿Íî
Åìµþ»þ´Ö17:43¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 26290.32¡Ê-462.27¡¡-1.73%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3897.03¡Ê-36.94¡¡-0.94%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 27301.92¡ÊµÙ¾ì¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3610.60¡Ê+61.39¡¡+1.73%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8958.34¡Ê-11.44¡¡-0.13%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 82588.88¡Ê+416.78¡¡+0.51%¡Ë
¡¡£±£°Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ²¼Íî¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤Î²¼Íî¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÇä¤êÍ¥Àª¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£¾å³¤³ô¤ÏÈ¿Íî¡£Á°Æü¤ËÌó£±£°Ç¯£²¤«·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ·÷¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ³ô¤ÏÂçÉýÂ³¿¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÈ¿Íî¡£¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Î³¤¸÷¿®Â©µ»½Ñ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥áー¥«ー¤ÎÃæ²Ê´¨Éðµª²Êµ»¡¢¶âÂ°ºÎ·¡²ñ¼Ò¤Î»ç¶â¹Û¶È½¸ÃÄ¡Ê¥ºー¥¸¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÃíÀ¸»º¥áー¥«ー¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡Ë¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÇ«ÇÈÂóÉá½¸ÃÄ¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÂçÉýÂ³Íî¡£°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÌôÌÀÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê¥¦ー¥·ー¡¦¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÃæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Û¥ó¥Á¥ã¥ª¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢ºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤Î¿®µÁ¸÷Ç½¡Ê¥·¥ó¥¤ー¡¦¥½ー¥éー¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤ÎÉ´ÅÙ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡Ë¡¢ÅÅ»ÒÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÈæ°¡íìÅÅ»Ò¡Ê£Â£Ù£Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤Ï¾®È¿Íî¡£¥¤¥ó¥Õ¥é²ñ¼Ò¤Î¥¢¥È¥é¥¹¡¦¥¢¥ë¥Æ¥ê¥¢¡¢Áê¾ì¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥ì¥¹¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹ÛÊªÃµºº²ñ¼Ò¤Î¥ì¥¸¥¹¡¦¥ê¥½ー¥·¥º¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¤Î¥Óー¥Á¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー²ñ¼Ò¤Î¥á¥½¥Ö¥é¥¹¥È¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
