¤Ê¤¼¡©½ÉÌÓÏÑ¤Ç¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤¬ÂçÎÌ²óÍ· ¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Çµù³ÍÎÌ¤Î¾å¸Â¤Ë¡Ú¹âÃÎ¡Û
10·î¤ËÆþ¤ê¡¢¹âÃÎ¸©¤Î½ÉÌÓÏÑ¤Ç¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤¬ÂçÎÌ¤Ë²óÍ·¤·¡¢¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç¸©¤¬Äê¤á¤ëµù³ÍÎÌ¤Î¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤¬±Ç¤·¤¿½ÉÌÓÏÑ¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥µ¤È¤Ê¤ë¾®µû¤òÅê¤²Æþ¤ì¤ë¤È³¤ÌÌ¶á¤¯¤Ë¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯°é¤Ã¤¿¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Ç¤¹¡£
¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢»ñ¸»ÎÌ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¹ñ¤¬2015Ç¯¤«¤éµù³ÍÎÌ¤Î¾å¸Â¤òÀßÄê¡£¹âÃÎ¸©¤Ç¤âµù¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤3¤«·î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¿ôÎÌ´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7·î1Æü¤«¤é¤Î3¤«·î¤Ç¤Ï¡¢ÍÜ¿£¤ò½ü¤¯µùÁ¥¤Ë¤è¤ëµù¶È¤Ç¤È¤ì¤¿30㎏°Ê¾å¤Î¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Îµù³ÍÎÌ¤Ï9·î26Æü¤Ë932㎏¤È¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï10·î6Æü¤Ë5276㎏¤Î¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤ï¤º¤«6Æü´Ö¤Ç¾å¸Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤Î¤¦¤Á7³ä¤¬½ÉÌÓ¡¦Âç·î¤Ç³Í¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤¬Â¿¤¯²óÍ·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç±Æ¶Á¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Ï¥¢¥¸¤ä¥µ¥Ð¡¢¾®¤µ¤Ê¥«¥Ä¥ª¤ä¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿µû¤òÁÀ¤¦µù»Õ¤«¤é¤Ïµû¤¬³Í¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥í¥Þ¥°¥í¼«ÂÎ¤â¾å¸Âµ¬À©¤ÇÍèÇ¯1·î¤«¤é¤·¤«³Í¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÂÇ¤Ä¼ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤¬½ÉÌÓÏÑ¤ËÂçÎÌ¤Ë²óÍ·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸©¤Ï¸¶°øÉÔÌÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£