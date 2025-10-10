26Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ËËë¡Ä¸øÌÀÅÞ¤È¤Î²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¼«Ì±ÅÞŽ¥¹â»ÔÁíºÛ¤ÏŽ¢°ìÊýÅª¤ËÎ¥Ã¦ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿Ž£
Ìó1»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤À²ñÃÌ¤Î¸å¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎºØÆ£ÂåÉ½¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢26Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ÏÇò»æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤È¤Î²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¼«Ì±ÅÞŽ¥¹â»ÔÁíºÛ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁíºÛ¡Ë
¡Ö¤Þ¤º¡¢¤½¤â¤½¤âËÜÆü¤ÎÅÞ¼óµÚ¤Ó´´»öÄ¹¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°²óŽ¥²ÐÍËÆü¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿ÀÞ¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÍËÆü¡¢¤¤Î¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÊý¤ÇÃÏÊý¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¡¢¤ªÅÁ¤¨¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤ò·è¤á¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊý¤«¤éÊ¹¤¤¤¿À¼¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÎµÄÂê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²óŽ¥²ÐÍËÆü¤ÎÅÞ¼óµÚ¤Ó´´»öÄ¹¤ª¤±¤ë²ñÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤«¤é¼¨¤µ¤ì¤¿·üÇ°ÅÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ÎÇ§Ä´À°¤¬É¬Í×¤ÊÅÀ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¿¿¤·¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¤·¤«¤âÂ®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯ÅÞÆâ¤Çºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éËÜÆü¡¢¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤Ï¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç»¿ÈÝ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤É¤â¤«¤é¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢¤´¾µÃÎ¤ÎÄÌ¤êÅÞÆâ¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁíºÛ¤È´´»öÄ¹¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¤ÇÆÃ¤ËµÄ°÷Î©Ë¡¤ÎË¡Î§°Æ¤ÎºÙÉô¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤Î¾ì¤Ç»ä1¿Í¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤«¡¢2¿Í¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¡¢¼êÂ³¤¤ËÂ§¤Ã¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÊÖ»ö¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Íè½µ¤Ë¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¶¨µÄ¤ò³«¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ý¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÊý¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¯¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¿¿¤·¤ËÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç26Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤Î»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
º£¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡Ä¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½Â¦¤«¤é¡ÖÃÏÊý¤ÎÀ¼¤Ï¤³¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ï¤º¤Î²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Î¤ß¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¡¢°ìÊýÅª¤ËÎ¥Ã¦¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦²ñ¸«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÎÊý¤Î²ñ¸«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë·èÊÌ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ä¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÇ°¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÎ¥Ã¦¤Ê¤ó¤À¤È¡Äº£¸å¤â¤Ç¤¹¤Í¡£À¯ºöÅª¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÉôÊ¬Ï¢¹çÅª¤Ê¤³¤È¤ò¡Ä¤É¤¦¤âÆ÷¤ï¤¹¤è¤¦¤Ê²ñ¸«¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£¤µ¤¢¡¢º£¡¢²¾¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢¤³¤Î½°µÄ±¡¤ÎÃæ¤ÇÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤«¤éÈ´¤±¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹½¿ÞÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î´Ö¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¤¦¤Þ¤¯Æþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¡Ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ê¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー ¹Ò¶õŽ¥Î¹¹Ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡Ä»³¤ ¹âÂÀÏ¯»á¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸øÌÀÅÞ¤Î·èÊÌ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇÎ¥Ã¦¤¬½Ð¤¿¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÇÌîÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¡Ä¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬223(µÄÀÊ)¤Ç¤¹¤Î¤Ç10(µÄÀÊ)Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁíÁªµó¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤°¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤¬²ò»¶¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÁíÁªµó¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¤Þ¤º¡¢ÌîÅÞ¤Î¹ñÌ±Ì±¼ç¤ä°Ý¿·¤È¤«¡¢Â¾¤ÎÅÞ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¡Ä¤³¤ì¤Ç½µÌÀ¤±¤ÎÏ¢µÙÌÀ¤±¤Î²ÐÍËÆü°Ê¹ß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¼¡¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¤½¤³¤òÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£