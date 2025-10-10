¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹¡¡Ê©£¸£²¡¢°Ë£¸£±£â£ð¡¡Æ°¸þÍî¤ÁÃå¤¯
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:13»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.684
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡3.501¡Ê+82¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.49¡Ê+81¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡3.231¡Ê+55¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.843¡Ê+16¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.358¡Ê+67¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡3.085¡Ê+40¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡3.24¡Ê+56¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡2.982¡Ê+30¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡2.923¡Ê+24¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡3.054¡Ê+37¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë
