¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡ß-1¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º(NLCS)¤ÎÂè1Àï¤«Âè2Àï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò·è¤á¡¢3¾¡1ÇÔ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¾¡Íø¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ5Æü¤Î½éÀï¤ÇÅÐÈÄ¤·6²ó9Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤È¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2»Íµå1ÂÇÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ÈÃæ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎ¾¼Ô¤È¤â¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ÉºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯Áê¼ê¤ËÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¼ê¿Ø¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿²ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡£º£Æü¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿´î¤ó¤Ç¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¾¡Íø¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÂçÃ«Åê¼ê¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1Àï¤«?¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤½¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Âè2Àï¸å¤ÏµÙÍÜÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¼¡²ó¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¸½ºß2¾¡2ÇÔ¤Î¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÂÐ¥«¥Ö¥¹¤Î¾¡¼Ô¤Ç¡¢·èÄê¸å14Æü¤«¤é¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£