ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¸å70Ç¯¤Ê¤É¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÃÌÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎò»ËÇ§¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÎòÂåÆâ³Õ¤ÎÎ©¾ì¤Ï°ú¤·Ñ¤°¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤ò¤Ê¤¼»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡ÖÀ¯¼£¤È·³»ö¤òÅ¬ÀÚ¤ËÅý¹ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤ä¡¢·³¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¡ÖÅý¿ã¸¢¤¬³ÈÂç²ò¼á¤µ¤ì·³Éô¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ê¤É¤òÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Ø¤Î¶µ·±¡×¤È¤·¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ê¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Ë¶þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«±ÒÂâ¤Ï¹ñºÝ¾ðÀª¤äÁõÈ÷¡¢ÉôÂâ¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÀâÌÀ¤ä°Õ¸«¤ÎÉ½ÌÀ¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤È¤¢¤ë¡£²áÅÙ¤Ê¾¦¶È¼çµÁ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ÊÐ¶¹¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¡¢º¹ÊÌ¤äÇÓ³°¼çµÁ¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×