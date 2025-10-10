¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù½Ð±é¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥à¡¢²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡¡µÇ°¥µ¥¤¥ó²ñ¤òÆüËÜ¤Ç³«ºÅ
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤è¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿´Ú¹ñ¥½¥í²Î¼ê¡¦JANG HANEUM¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥à¡Ë¤¬¡¢11·î1Æü¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤µ¤ì¤ë²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHARIMARO¡Ê¥Ï¥ê¥Þ¥í¡Ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¡¢11·î3Æü¤ËÅìµþ¡¦ENSQUARE LIVE HALL¤Ç¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³ÆÉô 77¿Í¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢HANEUM¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖHARIMARO¡×¤Ï¡¢¡È»É·ã¤ËÍê¤é¤º·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·À¤Âå¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥Ë¡¼¥É¥ëÈþÍÆ±Õ¡£È©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤È¼Â´¶¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤ÇÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥Á¥¯¥Á¥¯¤·¤Ê¤¤¤Î¤ËËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¥¹¥¥ó¥±¥¢ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£HANEUM¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î·Ç¤²¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¹ðÃÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
