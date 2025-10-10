¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ÖÀÐÇË¤ÎºÇ¸å¤ÃÕû£÷¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÆü¤À¡×¡¡¸øÌÀ·èÎö¤Ç¹â»ÔÁíºÛ¤¬ÅÜ¤ê²ñ¸«¢ª£³£°Ê¬¸å¢ªÀÐÇË¼óÁê¤¬¹â»Ô»á¤¬È¿ÂÐ¤¹¤ëÀï¸å£¸£°Ç¯²ñ¸«¡ÖºÇ¸å¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ï¥í¥¿¡×¡¡½ê´¶¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÏÎ®ÀÐ¤ÎÆâÍÆ
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬£±£°ÆüÍ¼Êý¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Àï¸å£¸£°Ç¯¤Î½ê´¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸åÇ¤¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÀï¸å£·£°Ç¯ÃÌÏÃ¤Ç¡Ö¼Õºá³°¸ò¡×¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¸«²òÈ¯É½¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¸á¸å¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤È¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¸øÌÀÂ¦¤¬£²£¶Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¼«¸øÏ¢Î©¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÄÌ¹ð¡£¹â»Ô»á¤Ï¡Ö°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î£³£°Ê¬¸å¤ËÀÐÇË¼óÁê¤¬²ñ¸«¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡ÖÈó¾ï¤ËÃæ¿È¤¬¤¢¤ë²ñ¸«¡×¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Î£¸£°Ç¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤·¤ß¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¥¹¥Ô¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¾õ¶·¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é¡ÖÀÐÇË¤ÎºÇ¸å¤ÃÕû£÷¡×¡ÖÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Î±ÑÃÇ¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÀï¸å£¸£°Ç¯ÃÌÏÃ¡¡¤Ê¤ó¤ÆÆü¤À¡×¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿Æü¤Ë¡×¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤ÎÀï¸å£¸£°Ç¯ÃÌÏÃ¤È¡¢¼«¸øÏ¢Î©¤Î²ò¾Ã¤È¤¤¤¦¡¢Îò»ËÅª¤Ê£±Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÀÐÇË¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤è¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤¿¡×¡ÖÀÐÇË¤¬ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë·ù¤¬¤é¤»¡×¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÃÌÏÃÈ¯É½¤·¤Æ¤Æ¥ï¥í¥¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¹¥¤ÊüÂê¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê£÷¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£