¡Ö¸øÌÀ¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤¤¤ÈÁªµó¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡× 26Ç¯Â³¤¯¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë½ª»ßÉä¡¡¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤á¤°¤ëÉÔ¿®´¶¤Ì¤°¤¨¤º¡Ä
1999Ç¯¤«¤é26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¡¢¤¤ç¤¦½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬Ï¢Î©·ÑÂ³¤ò¤á¤°¤ê¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å1»þ45Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¡£Ï¢Î©¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤«¡£Î¾ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤â¸ò¤¨¤ÆµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤À¶¨µÄ¤Î¤¢¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÏÃ¸¡¹¤È¡¢¤³¤¦·ëÏÀ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É× ÂåÉ½
¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¡×
ÁªÂò¤·¤¿¤Î¤ÏÏ¢Î©¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¡£¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ò¤á¤°¤ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ò¤Ì¤°¤¤µî¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ì±¤È¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1999Ç¯¤Î¤³¤È¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¼«Í³ÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬²Ã¤ï¤ë¡Ö¼«¼«¸øÏ¢Î©¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ÌîÅÞ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿»þ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¿¼«¸ø¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¡¢½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¸¶°ø¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤Ç¤¹¡£
Ï¢Î©¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿Åö½é¤«¤é¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÀ¯¼£¡×¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤¤¿¸øÌÀÅÞ¡£¤«¤Ä¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅÞ¤ÎCM¤Ç¤Ï¡¢°»ö¤ò¤Ï¤¿¤é¤¯Âå´±¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¿ÀºêÂåÉ½¤¬¡Ä
¸øÌÀÅÞ¡¡¿ÀºêÉðË¡ ÂåÉ½¡ÊÅö»þ¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤ó¤¶¤¡ª¡×
¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£
¤·¤«¤·¡¢µîÇ¯¤Èº£Ç¯¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤ÇÂçÇÔ¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤¬½¢Ç¤¤Î°§»¢¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤â¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ä
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É× ÂåÉ½
¡Ö²æ¤¬ÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤éÉÔ°Â¤ä·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¡¢¤½¤Î²ò¾Ã¤Ê¤¯¤·¤ÆÏ¢Î©À¯¸¢¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦ÏÃ¤·¡¢Ï¢Î©¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¾ò·ï¤È¤·¤ÆÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¥±¥¸¥á¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼õ¤±»®¤òÂçÉý¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤àµ¬À©¶¯²½°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦Ç÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡Ä
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É× ÂåÉ½
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î²óÅú¤Ï¡Ø´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢À¿¤ËÉÔ½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞÂ¦¤Ï¡¢¸øÌÀ°Æ¤Ç¤ÏÃÏÊýµÄ°÷¤¬Ä¾ÀÜ¸¥¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ´´Éô
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¤À¡£ÃÏÊýÁÈ¿¥¤¬¥¬¥Ã¥¿¥¬¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤ì¤òÁª¤ó¤À¼«¸ø¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¡£
ÀÆÆ£»á¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Î¸åÇ¤¤ò·è¤á¤ëÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É× ÂåÉ½
¡Ö¼óÈÉ»ØÌ¾¡ÊÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¡Ë¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢»þ´Ö¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²æ¡¹¤ÎÍ×Ë¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤ÎÌÀ³Î¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤é¤Î²þ³×¤¬¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤â¼óÈÉ»ØÌ¾¡ÊÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¡Ë¤Ç¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¡Ù¤È½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼óÈÉ»ØÌ¾¡ÊÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¡ØÀÆÆ£Å´É×¡Ù¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À§¡¹Èó¡¹¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É× ÂåÉ½
¡Ö²¿¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤ÎÅ¨Êý¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²æ¤¬ÅÞ¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ½»»°Æ¤äË¡Î§¡¢¤Þ¤¿¡¢À¯ºö¤´¤È¤Ë»¿À®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ï»¿À®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢°®¼ê¤ò¤·¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹ÀÆÆ£»á¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ï¡ÖÇò»æ¡×¤Ë¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©°Ý»ý¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÊýÅª¤ËÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁáÉÄ ÁíºÛ
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤«¤éÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç»¿ÈÝ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤Ç»ä1¿Í¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤«¡¢2¿Í¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤Ç»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¼êÂ³¤¤ËÂ§¤Ã¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¤È¤ªÊÖ»ö¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÊý¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤Îµ¬À©¶¯²½°Æ¤Î»¿ÈÝ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾å¡¢°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹¹â»Ô»á¡£ÀÆÆ£»á¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤¦¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁáÉÄ ÁíºÛ
¡Ö¡ØÎã¤¨¤ÐÁíºÛ¤¬»ä¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¡£¡ÊÀÆÆ£»á¤Ï¡Ë¡Øº£²ó¤ÎÁíºÛÁªµó¤ÇÃ¯¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡Ù¤È¡£ÁíºÛ¤¬Ã¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡×
Ï¢Î©Î¥Ã¦¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡¢¼«¸ø´Ø·¸¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î½ÅÄÃ¤Ï¤³¤¦Ê°¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ½ÅÄÃ
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¤Í¡¢¸øÌÀÅÞ¤ò¤Ê¤á¤Æ¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¼«Ì±ÅÞÃæ·øµÄ°÷
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©Ã¯¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸øÌÀ¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤¦¤Á¤ÏÁªµó¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤È¤¤¤¦¡Ö°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡×¤«¤é¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿·Á¤Î¹â»Ô»á¡£²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁáÉÄ ÁíºÛ
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç26Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤Î»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ç¹â»Ô»á°Ê³°¤ÎµÄ°÷¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁáÉÄ ÁíºÛ
¡Ö¡ÊQ¡¥ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ä¤½¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤äÌîÅÞ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¹Í¤¨¤Ï¡©¡Ë¤½¤ì¤Ï¾¤½¸Æü¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦Êý¿Ë¤ËÌîÅÞÂ¦¤Ï¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡°Â½»½ß ´´»öÄ¹
¡ÖËÜÅö¤ËÎò»ËÅª¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²æËý¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÎ©·û¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤ËÌîÅÞ¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡°Â½»½ß ´´»öÄ¹
¡Ö¡ÊÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Î¡Ë·èÁªÅêÉ¼¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¤¤«¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢Êâ¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¤È¡×
°Â½»´´»öÄ¹¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ç¹â»ÔÁíºÛ¤ËÅêÉ¼¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Î¾¡Íø¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡ÖÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¶Ë¤á¤Æ½Å¤¿¤¤·ëÏÀ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±26Ç¯´Ö¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢·ü°Æ»ö¹à¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ì±ÅÞ¤ËÈ¿¾Ê¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁêÅö¤Ê´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡ÖÀ¯¼£»ñ¶â¤Î¼õ¤±¼êµ¬À©¤Î¶¯²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î3·î¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ç¹Í¤¨Êý¤ò¤Þ¤È¤á¤¿·Ð°Þ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í¿ÌîÅÞ¤òÌä¤ï¤º¡¢³ÆÅÞ³Æ²ñÇÉ¤Ë¼õ¤±¼êµ¬À©¤Î¶¯²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±°Õ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢Î©·û¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÌîÅÞ¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¸¶Â§¤Ï¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤È½ñ¤¯¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£