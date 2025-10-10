¡Ö¥Ó¡¼¥ëÎà¡×9·îÈÎÇä¤Ï6¤«·î¤Ö¤ê¥×¥é¥¹¡¡½ë¤µ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ë¤è¤ëË¬ÆüµÒÁý¤Ê¤É¤Ç¡¡³°¿©»Ô¾ì¡¦¥Ó¡¼¥ëÂç¼ê3¼ÒÈ¯É½
Àè·î¤Î³°¿©»Ô¾ì¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥ëÎà¡×ÈÎÇä¤Ï¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ë¤è¤ëË¬ÆüµÒ¤ÎÁý²Ã¤ä½ë¤µ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢6¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥µ¥Ò¤ò½ü¤¯¥Ó¡¼¥ëÂç¼ê3¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿Àè·î¤Î³°¿©»Ô¾ì¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥ëÎà¡×ÈÎÇä¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2%Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÀáÌó»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç3·î¤«¤é¾ÃÈñ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¤ÇË¬ÆüµÒ¤¬Áý¤¨¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬6¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ë¤µ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤âÈÎÇä¤ÎÁý²Ã¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Î±Æ¶Á¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤Î½¸·×¤¬¤Ç¤¤º¡¢Àè·î¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ÎÈ¯É½¤ò±ä´ü¡£¤µ¤é¤Ë½Ð²Ù¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ä¤ë3¼Ò¤ÏµÕ¤ËÃíÊ¸¤ÎµÞÁý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë½Ð²ÙÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥µ¥Ò¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤ÏÍè·î¤â¥Ó¡¼¥ë¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£