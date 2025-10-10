¡ÚÂæÉ÷23¹æ¡Û¸©Æâ¤Ï12ÆüÌ¤ÌÀ¤ËºÇÀÜ¶á¤Ø¡¡±è´ß¤ä³¤¾å¤Ç¤Ï¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤Ë¡¡ÂçÊ¬
11Æü¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂæÉ÷23¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ë¤Ï¡¢12ÆüÌ¤ÌÀ¤ËºÇÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢±è´ß¤ä³¤¾å¤Ç¤ÏÉ÷¤ä¹âÇÈ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷23¹æ¤Ï10Æü¸á¸å3»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢²Æì¸©¤ÎÆîÂçÅìÅç¤ÎËÌËÌÅì¤ª¤è¤½150¥¥í¤ò1»þ´Ö¤Ë20¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÀ¾ËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï1002¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡£ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï25¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¤Î¤Ï12Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¸©Æâ¤¬¶¯É÷°è¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯Âç±«¤Î²ÄÇ½À¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢12Æü¤ÏÆîÉô¤äÃæÉô¤Î±è´ß¤ä³¤¾å¤Ç¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÂçÇÈÂ¿¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£
¢¡ÂçÇÈÂ¿ÈþÆàµ¤¾ÝÍ½Êó»Î
ÂæÉ÷23¹æ¤Ï12Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶å½£¤ÎÆîÅì¤Î³¤¾å¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤ËºÇ¤â¶á¤Å¤¯¤Î¤Ï12Æü¤Î¸áÁ°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¤½¤ì¤Ç¤âÎ¦ÃÏ¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¿Ê¤à¤¿¤á¸©Æâ¤ÏÉ÷Â®15¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤âÄã¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
±«±À¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¤¡¢11Æü°Ê¹ß¡¢µÜºê¤ä¼¯»ùÅç¤Ë¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢¸©Æâ¤Ë¤âÆîÉô¤Ê¤É°ìÉôÃÏ°è¤Ë¤Ï±«±À¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¤¬¸©Æâ¤ËºÇ¤â¶á¤Å¤¯12Æü¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë¤¶¤Ã¤È¹ß¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂæÉ÷ËÜÂÎ¤Î±«±À¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢É÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÇÈ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£12Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³¤´ß¤Ê¤É¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
