·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤È´ïÊªÂ»²õ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¡¡¹âÎÂ»Ô¤ÎÊÄ±àÊÝ°é±à¤Ç¥È¥¤¥ì¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¼Ø¸ý26¸Ä¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¡Ú²¬»³¡Û
·Ù»¡¤¬·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤È´ïÊªÂ»²õ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬»³¸©¹âÎÂ»Ô¤ÎÊÄ±à¤·¤¿ÊÝ°é±à¤Ç¥È¥¤¥ì¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¡¢26¸Ä¤Î¼Ø¸ý¤¬Åð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤È´ïÊªÂ»²õ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¡¡¹âÎÂ»Ô¤ÎÊÄ±àÊÝ°é±à¤Ç¥È¥¤¥ì¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¼Ø¸ý26¸Ä¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¡Ú²¬»³¡Û
¡ÊÊ¿¾¾ºéµ¨µ¼Ô¡Ë
¡ÖÉô²°¤ÎÃæ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË»Ò¥È¥¤¥ì¡¢ÂçÉôÊ¬¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¿Í¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¥«¥®¤ò³«¤±¡¢Ãæ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¼Ø¸ý¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹âÎÂ»ÔÀ®±©Ä®À®±©¤ÎµìÀ®ÈþÊÝ°é±à¤Ç¤¹¡£2019Ç¯3·î¤ËÊÄ±à¤·¡¢¸½ºß¤Ï»Ô¤ÎÁÒ¸Ë¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎÂ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î¡Ê10·î¡Ë6Æü¤Î¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¿¦°÷¤¬Áë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£
»ÜÀßÆâ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²°Æâ¥È¥¤¥ì¤ÎÊØ´ï¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¥¤¥ì¤äÉ÷Ï¤¡¢µë¿©¼¼¤Ê¤É¤Î¼Ø¸ý26¸Ä¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹âÎÂ»Ô¤Ï·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¡¢·Ù»¡¤Ï·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤È´ïÊªÂ»²õÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÏÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢»ÔÆâ¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ô¤Ï¡Ö½ä²ó¤ò¹Ô¤¤»ÜÀß´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£