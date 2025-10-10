¡ÚÁ´ÉÊÈ¾³Û°Ê²¼¡ª¡Û½ªÎ»Ç÷¤ëAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡ªºÇ½ªÆü¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥ì¤À
¡Ú²èÁü¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÛºÇ½ªÆü¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¾¦ÉÊ¤Ï¥³¥ì¤À¡ª
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¡¢¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤¬³«ºÅÃæ¡ªÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ªº×¤ê¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈ¾³Û°Ê²¼¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÉ¬»ê¤Î¤ªÆÀ¤¹¤®¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡£Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤ª¥È¥¯¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£¤¼¤ó¤ÖÈ¾³Û°Ê²¼⁉¤ªÇã¤¤ÆÀ¤¹¤®¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥ì¡ª
▶¥Ï¥ß¥ó¥° ¡ÚÂçÍÆÎÌ¡Û¾Ã½¼Â´¶W¥Ñ¥ï¡¼ µÍÂØ¤¨ 2,000ml
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï1,602¢ª¡ï798(50¡óOFF)
´À¤äÈé»é¡¢²ÃÎð½¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¾Ã½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤â¤·¤¤½ÀÆðºÞ¡£W¾Ã½À®Ê¬¤¬¥Ë¥ª¥¤¤Î¸µ¤òÅ°Äì¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥ª¥µ¥Ü¥ó¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
▶¡Ú»ØÄêÂè2Îà°åÌôÉÊ¡Û¥ê¥ó¥°¥ë¥¢¥¤¥Ó¡¼¦Á200 36¥«¥×¥»¥ë
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï2,850¢ª¡ï1,252(56¡óOFF)
Æ¬ÄË¤äÀ¸ÍýÄË¤Ë¤¹¤Ð¤ä¤¯¸ú¤¯¡¢±Õ¾õ¥¤¥Ö¥×¥í¥Õ¥§¥óÇÛ¹ç¥«¥×¥»¥ë¡£ÂÎÆâ¤ÇÁÇÁá¤¯ÍÏ¤±¤ë¤«¤é¡¢ÄË¤ß¤Î¤â¤È¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÆÏ¤¤Þ¤¹¡£°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤âÍê¤ì¤ëÌ£Êý¤Ç¤¹¡£
▶¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Þ¥¹¥«¥é 03
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï1,694¢ª¡ï798 (53¡óOFF)
º¬¸µ¤«¤é¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤°¤ó¤È»ý¤Á¾å¤²¡¢Ä¹¤µ¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡£·Ú¤¤¤Ä¤±¿´ÃÏ¤Ê¤Î¤Ë¡¢1ÆüÃæ¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¥«¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£´À¤äÈé»é¤Ë¤â¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Ìë¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¡Ö¤¢¤µ¤ä¤±¥ë¥Ó¡¼¡×¥«¥é¡¼¤Ç¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª
▶¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º¥¤¥ó 4ÈÖ ¤Ô¤¿¤Ã¤È¥á¥¤¥¯¥Ö¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥È¥Ê¡¼
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï2,200¢ª¡ï1,100 (50¡óOFF)
È©¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬¹¤¬¤ë¿Íµ¤¤Î¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡£´¥Áç¤äÉÒ´¶È©¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯¡¢»È¤¦¤Û¤É¤Ë¥¥á¤¬À°¤Ã¤Æ¥Ä¥äÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥á¥¤¥¯¥Î¥ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
▶¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º¥¤¥ó 5ÈÖ Çò¶Ì¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó£Ã¥Õ¥£¥ë¥à¥Ñ¥Ã¥É 70Ëç
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï2,700¢ª¡ï1,240 (54¡óOFF)
È©¤Î¤¯¤¹¤ß¤ä´¥Áç¤ò¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¤ëÈþÈ©¥Ñ¥Ã¥É¡£¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥óÇÛ¹ç¤Î¥¸¥§¥ê¡¼ÌÌ¤È¥³¥Ã¥È¥óÌÌ¤ÎW»ÅÍÍ¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ó¤ä¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢ÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
▶¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º¥¤¥ó 6ÈÖ Çú¿ç¥Þ¥¹¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¥»¥é¥à 50ml
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï2,640¢ª¡ï990 (63¡óOFF)
²½¾Ñ¿å¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤ë¤ª¤¦¹âÊÝ¼¾ÈþÍÆ±Õ¡£È©¤Ë¤¹¤Ã¤È¤Ê¤¸¤ß¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£Ä«¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢´¥ÁçÃÎ¤é¤º¤Î¥Ä¥äÈ©¤Ø¡£¥»¡¼¥ë¤Ç1000±ß°Ê²¼¤Ï´ò¤·¤¤¡ª
▶»³ºê¼Â¶È ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à ¥é¥Ã¥¯
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï2,640¢ª¡ï1,280 (52¡óOFF)
¶¯ÎÏ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¼è¤êÉÕ¤±´ÊÃ±¡¢Íá¼¼¤Î¼ýÇ¼¤ò¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¨¤ë¥ï¥¤¥É¥é¥Ã¥¯¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä»õ¥Ö¥é¥·¡¢ÀÐ¤±¤ó¤Þ¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÀß·×¤Ç¤¹¡£¿åÀÚ¤ì¤Î¤è¤¤¥È¥ì¡¼¹½Â¤¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¡£À¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÇò¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
▶Amazon Fire TV Stick HD
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï6,980¢ª¡ï3,480 (50¡óOFF)
¥Æ¥ì¥Ó¤ËÁÞ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢²»³Ú¤Ê¤É60Ëü°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ªAlexaÂÐ±þ¥ê¥â¥³¥ó¤Ç²»À¼Áàºî¤â´ÊÃ±¡£´Ñ¤¿¤¤ºîÉÊ¤ò¥µ¥Ã¤È¸¡º÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Î¹¹ÔÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â³°¤Ç¤â¥¨¥ó¥¿¥á»°Ëæ¤Ë¡£
▶¥ì¥°¥¶ 65¥¤¥ó¥Á 4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï264,000¢ª¡ï104,800 (60¡óOFF)
¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î±ÇÁü¤ÈÎ©ÂÎ²»¶Á¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤òÂÎ¸³¡£AI¤¬¹¥¤ß¤ò³Ø½¬¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢´Ñ¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤¬¤¹¤°¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÄãÃÙ±ä¥â¡¼¥ÉÅëºÜ¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Ìó16Ëü±ß°ú¤¤Ï¥¹¥´¥¤¡Ä¡ª
▶Jackery Solar Generator 1000 ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» ¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë ¥»¥Ã¥È
¡ü»²¹Í²Á³Ê¡§¡ï154,600¢ª¡ï77,300 (50¡óOFF)
¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î·Ú¤µ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢Íê¤ì¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡£¥¥ã¥ó¥×¤äÄäÅÅ»þ¤Ë¤â²ÈÅÅ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤«¤»¤ëÂçÍÆÎÌÀß·×¤Ç¤¹¡£ÂÀÍÛ¸÷½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ËÉºÒ¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â¿´¶¯¤¤1Âæ¡£
¢£¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¥³¥ì¡ª
¢£Amazon¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ) 0:00 ¡Á 2025Ç¯10·î10Æü(¶â) 23:59
»²²ÃÊýË¡¡§¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¸å¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤ÈÂÐ¾Ý¤Ë¡ª
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¤°¤ó¤È¥¢¥Ã¥×¡£¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡©
¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÃæ¡ª¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÏÂ³¡¹´°Çä¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
Ê¸¡áMH