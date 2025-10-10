¸µ¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¡×Æ£¸¶¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡ØwithB¡Ù¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ØwithP¡Ê¥Ý¥ê¥¹¡Ë¡Ù¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡×¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿Æ£¸¶¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬¡¢²¬»³Åì·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ë°Ñ¾ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³Åì·Ù»¡½ð¤ÎÃÏ°è°ÂÁ´±¿Æ°½ÐÈ¯¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³»ÔÅì¶è½Ð¿È¤ÎÆ£¸¶¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¡Ê11Æü¡Ë¤«¤é20Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê½Ü´Ö¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²¬»³Åì·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¡×¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢·Ù»¡½ðÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡¢Åö»þ¤Î·ÝÉ÷¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆ£¸¶¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¢ー¤Ã¡¢°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¡ØwithB¡Ù¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Øwith¥Ý¥ê¥¹¡áwithP¡Ù¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¾¦¶È»ÜÀß¤Ç»ÔÌ±¤Ë¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£