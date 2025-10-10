¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢ÂçºåÉÜ¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸á¸å7»þ20Ê¬¤Î¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤òÁ°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤ËDFÎëÌÚ½ßÇ·²ð(¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó)¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£MFÆîÌîÂó¼Â(¥â¥Ê¥³)¤¬¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡£

¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï3-4-2¡¼1¤Ç¡¢GK¤ÏÎëÌÚºÌ±ð¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤ÏDFÀ¥¸ÅÊâÌ´¡¢DFÅÏÊÕ¹ä¡¢ÎëÌÚ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏMFÅÄÃæÊË¤ÈMFº´Ìî³¤½®¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤ËMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢±¦¤ËMFÆ²°ÂÎ§¡£¥·¥ã¥É¡¼¤Ïº¸¤ËÆîÌî¡¢±¦¤ËMF°ËÅì½ãÌé¡£Æ²°Â¤È°ËÅì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿1¥È¥Ã¥×¤Ï¾®Àî¹Ò´ð¤¬Ì³¤á¤ë¡£

¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÏFIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°48°Ì(ÆüËÜ¤Ï19°Ì)¡£ÆüËÜ¤ÏÅÁÅýÅª¤ËÆîÊÆÀª¤ò¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²áµî¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï5¾¡2ÇÔ4Ê¬¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢21À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï8ÀïÌµÇÔ¤Ç10Ç¯°Ê¹ß¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ï4Ï¢¾¡¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï10Ç¯¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤ÇÂÐÀï¤·¡¢0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿PKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¶ì¤¤µ­²±¤¬¤¢¤ë¡£

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[ÆüËÜÂåÉ½]

¢¦ÀèÈ¯

GK 1 ÎëÌÚºÌ±ð

DF 4 ÅÏÊÕ¹ä

DF 22 À¥¸ÅÊâÌ´

DF 25 ÎëÌÚ½ßÇ·²ð

MF 14 °ËÅì½ãÌé

MF 8 ÆîÌîÂó¼Â(Cap)

MF 10 Æ²°ÂÎ§

MF 17 ÅÄÃæÊË

MF 13 ÃæÂ¼·ÉÅÍ

MF 21 º´Ìî³¤½®

FW 19 ¾®Àî¹Ò´ð

¢¦¹µ¤¨

GK 23 ÁáÀîÍ§´ð

GK 12 ÂçÇ÷·É²ð

DF 5 Ä¹Í§Í¤ÅÔ

DF 3 Ã«¸ý¾´¸ç

DF 2 ¶¶²¬Âç¼ù

DF 16 °ÂÆ£ÃÒºÈ

MF 15 ³ùÅÄÂçÃÏ

MF 7 ÁêÇÏÍ¦µª

MF 26 Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±

MF 20 µ×ÊÝ·ú±Ñ

MF 24 ÀÆÆ£¸÷µ£

MF 6 Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ

FW 11 Á°ÅÄÂçÁ³

FW 18 ¾åÅÄåºÀ¤

FW 9 Ä®Ìî½¤ÅÍ

¢¦´ÆÆÄ

¿¹ÊÝ°ì

(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)