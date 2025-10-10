[10.10 J3Âè31Àá](¤¿¤±¤Ó¤·)

¢¨19:00³«»Ï

¼ç¿³:¼ò°æÃ£Ìð

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[FCÂçºå]

ÀèÈ¯

GK 1 »³ËÜÆ©°á

DF 3 Àî¾åÎµ

DF 13 ÈþÇÏÏÂÌé

DF 16 ¶¶ËÜÎ¦

DF 23 ½©»³ÂóÌé

MF 8 Ë§²ìÆüÍÛ

MF 19 ÁýÅÄÈ»»Ê

MF 27 ß·ºêÎ¿Âç

FW 10 µ×ÊÝÍùµ×ÅÍ

FW 41 ÌîÀ¥Î¶À¤

FW 51 À¾Â¼¿¿µ§

¹µ¤¨

GK 31 ¿û¸¶ÂçÆ»

DF 5 ¿å¸ýÍ¯ÅÍ

MF 7 ÌÚ¾¢µ®Âç

MF 11 Íøº¬ÎÜ°Î

MF 24 º´Æ£ÎÊ

MF 37 ÄéÁÕ°ìÏº

FW 9 ÅçÅÄÂó³¤

FW 25 Éð°æÀ®¹ë

FW 99 ¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥½¥¦¥¶

´ÆÆÄ

é®ÅÄ¸÷¶µ

[FCÎ°µå]

ÀèÈ¯

GK 16 º´Æ£µ×Ìï

DF 3 µÆÃÏæûÂÀ

DF 5 ¿ÀÃ«³®»Î

DF 14 ÎëÌÚ½çÌé

MF 4 Æ£½Õ×¢µ±

MF 11 ÀÐ±ºÂç²í

MF 13 ´äËÜæÆ

MF 15 ¹ÓÌÚÎËÂÀ

MF 18 Ê¿¾¾¾º

MF 23 Á¾ÅÄ°ìµ³

FW 9 ÀõÀîÈ»¿Í

¹µ¤¨

GK 50 ÀîÅç¹¯Úö

DF 22 ÂçÏÂÍ¥ÄÐ

MF 7 ÌÐÌÚ½ÙÍ¤

MF 17 ±ÊÄ¹Âë¸×

MF 20 ±Ê°æñ¥ÂÀ

MF 55 ¹¬´îÍ´¿´

FW 39 °Ã¸¶ÆÆ¿Í

FW 47 ¥ï¥Ã¥É¡¦¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥µ¥Ç¥£¥­

FW 89 ¹âÌÚÂçÊå

´ÆÆÄ

Ê¿ÀîÃéÎ¼