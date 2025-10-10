FCÂçºåvsÎ°µå ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.10 J3Âè31Àá](¤¿¤±¤Ó¤·)
¢¨19:00³«»Ï
¼ç¿³:¼ò°æÃ£Ìð
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[FCÂçºå]
ÀèÈ¯
GK 1 »³ËÜÆ©°á
DF 3 Àî¾åÎµ
DF 13 ÈþÇÏÏÂÌé
DF 16 ¶¶ËÜÎ¦
DF 23 ½©»³ÂóÌé
MF 8 Ë§²ìÆüÍÛ
MF 19 ÁýÅÄÈ»»Ê
MF 27 ß·ºêÎ¿Âç
FW 10 µ×ÊÝÍùµ×ÅÍ
FW 41 ÌîÀ¥Î¶À¤
FW 51 À¾Â¼¿¿µ§
¹µ¤¨
GK 31 ¿û¸¶ÂçÆ»
DF 5 ¿å¸ýÍ¯ÅÍ
MF 7 ÌÚ¾¢µ®Âç
MF 11 Íøº¬ÎÜ°Î
MF 24 º´Æ£ÎÊ
MF 37 ÄéÁÕ°ìÏº
FW 9 ÅçÅÄÂó³¤
FW 25 Éð°æÀ®¹ë
FW 99 ¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥½¥¦¥¶
´ÆÆÄ
é®ÅÄ¸÷¶µ
[FCÎ°µå]
ÀèÈ¯
GK 16 º´Æ£µ×Ìï
DF 3 µÆÃÏæûÂÀ
DF 5 ¿ÀÃ«³®»Î
DF 14 ÎëÌÚ½çÌé
MF 4 Æ£½Õ×¢µ±
MF 11 ÀÐ±ºÂç²í
MF 13 ´äËÜæÆ
MF 15 ¹ÓÌÚÎËÂÀ
MF 18 Ê¿¾¾¾º
MF 23 Á¾ÅÄ°ìµ³
FW 9 ÀõÀîÈ»¿Í
¹µ¤¨
GK 50 ÀîÅç¹¯Úö
DF 22 ÂçÏÂÍ¥ÄÐ
MF 7 ÌÐÌÚ½ÙÍ¤
MF 17 ±ÊÄ¹Âë¸×
MF 20 ±Ê°æñ¥ÂÀ
MF 55 ¹¬´îÍ´¿´
FW 39 °Ã¸¶ÆÆ¿Í
FW 47 ¥ï¥Ã¥É¡¦¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥µ¥Ç¥£¥
FW 89 ¹âÌÚÂçÊå
´ÆÆÄ
Ê¿ÀîÃéÎ¼
¢¨19:00³«»Ï
¼ç¿³:¼ò°æÃ£Ìð
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[FCÂçºå]
ÀèÈ¯
GK 1 »³ËÜÆ©°á
DF 3 Àî¾åÎµ
DF 13 ÈþÇÏÏÂÌé
DF 16 ¶¶ËÜÎ¦
DF 23 ½©»³ÂóÌé
MF 8 Ë§²ìÆüÍÛ
MF 19 ÁýÅÄÈ»»Ê
MF 27 ß·ºêÎ¿Âç
FW 10 µ×ÊÝÍùµ×ÅÍ
FW 41 ÌîÀ¥Î¶À¤
FW 51 À¾Â¼¿¿µ§
¹µ¤¨
GK 31 ¿û¸¶ÂçÆ»
DF 5 ¿å¸ýÍ¯ÅÍ
MF 7 ÌÚ¾¢µ®Âç
MF 11 Íøº¬ÎÜ°Î
MF 24 º´Æ£ÎÊ
MF 37 ÄéÁÕ°ìÏº
FW 25 Éð°æÀ®¹ë
FW 99 ¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥½¥¦¥¶
´ÆÆÄ
é®ÅÄ¸÷¶µ
[FCÎ°µå]
ÀèÈ¯
GK 16 º´Æ£µ×Ìï
DF 3 µÆÃÏæûÂÀ
DF 5 ¿ÀÃ«³®»Î
DF 14 ÎëÌÚ½çÌé
MF 4 Æ£½Õ×¢µ±
MF 11 ÀÐ±ºÂç²í
MF 13 ´äËÜæÆ
MF 15 ¹ÓÌÚÎËÂÀ
MF 18 Ê¿¾¾¾º
MF 23 Á¾ÅÄ°ìµ³
FW 9 ÀõÀîÈ»¿Í
¹µ¤¨
GK 50 ÀîÅç¹¯Úö
DF 22 ÂçÏÂÍ¥ÄÐ
MF 7 ÌÐÌÚ½ÙÍ¤
MF 17 ±ÊÄ¹Âë¸×
MF 20 ±Ê°æñ¥ÂÀ
MF 55 ¹¬´îÍ´¿´
FW 39 °Ã¸¶ÆÆ¿Í
FW 47 ¥ï¥Ã¥É¡¦¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥µ¥Ç¥£¥
FW 89 ¹âÌÚÂçÊå
´ÆÆÄ
Ê¿ÀîÃéÎ¼