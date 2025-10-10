TOMORROW X TOGETHER¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ãACT¡§TOMORROW¡ä¤Ë¤Æ¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ·èÄê
TOMORROW X TOGETHER¤¬¡¢¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT¡§TOMORROW¡ä IN ASIA¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î10Æü¤Î¹á¹Á¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢1·î17¡Á18Æü¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢1·î31ÆüÂæËÌ¡¢2·î14Æü¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Þ¤Ç4¥ö½ê6¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£
TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ÇÂæËÌºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¼¼Æâ¸ø±é²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂæËÌ¥É¡¼¥à(TAIPEI DOME)¡×¤Ç½é¤á¤Æ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£ Ä¶Âç·¿²ñ¾ì¤Ç¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Æ¥é¡¼(¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤Î¹çÀ®¸ì)¡×¤é¤·¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹á¹Á¤È¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï½é¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ç¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT¡§TOMORROW¡ä¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«7¥ö½ê¡¢ÆüËÜ3¥ö½ê¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥¸¥¢4¥ö½ê¤òÄÉ²Ã¤·¡¢23¸ø±é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
8·î22¡Á23Æü¡¢´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¹â¼Ü(¥³¥Á¥ç¥¯)¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤ÇÌó3Ëü3000¿Í¤Î´ÑµÒ¤È¶¦¤Ë4²óÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢11·î¤«¤éÆüËÜ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢11·î15¡Á16Æüºë¶Ì¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡¢12·î6¡Á7Æü°¦ÃÎ¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¡¢12·î27¡Á28ÆüÊ¡²¬¤Î¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç¤Î¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
TOMORROW X TOGETHER¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á10·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ3rd Album¡ØStarkissed¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡ÖCan¡Çt Stop¡×¡¢¡ÖWhere Do You Go?¡×¡¢¡ÖSSS (Sending Secret Singals)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·¶Ê3¶Ê¤ò´Þ¤à¡¢Á´12¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î22Æü(¿å)
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://txt.lnk.to/starkissed
Á´9·ÁÂÖÈ¯Çä
Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌÉõÆþÆÃÅµ¡§±þÊçÃêÁªÆÃÅµ·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼)
¡ÚCD¼ýÏ¿¶Ê¡ÛIntro : SPARKCan¡Çt StopBeautiful Strangers [Japanese Ver.]Where Do You Go?Deja Vu [Japanese Ver.]¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀÀ¤¤ (We¡Çll Never Change)SSS (Sending Secret Signals)¤¤Ã¤È¤º¤Ã¤È (Kitto Zutto)Step by StepRiseÀ±¤Î»í [Japanese Ver.]Outro : GLOW
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×A
TYCT-69357 / 3,850±ß (ÀÇ¹þ)
¡¦CD / 1Disc
¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ A (68P | W 220mm x H 298mm)
¡¦¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É A (Á´5¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ | W 54mm x H 85.5mm)
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É A (Á´5¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ | W 54mm x H 85.5mm)
¡¦¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼ A (B5¥µ¥¤¥º | W 182mm x H 257mm)
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È A 2Ëç¥»¥Ã¥È (W 100mm x H 150mm)
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×B
TYCT-69358 / 3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦CD / 1Disc
¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ B (68P | W 220mm x H 298mm)
¡¦¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É B (Á´5¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ | W 54mm x H 85.5mm)
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É B (Á´5¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ | W 54mm x H 85.5mm)
¡¦¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼ B (B5¥µ¥¤¥º | W 182mm x H 257mm)
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È B 2Ëç¥»¥Ã¥È (W 100mm x H 150mm)
¢£½é²ó¸ÂÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×
³Æ2,970±ß (ÀÇ¹þ)
SOOBIN Ver.¡¡ TYCT-69359
YEONJUN Ver.¡¡ TYCT-69360
BEOMGYU Ver.¡¡ TYCT-69361
TAEHYUN Ver.¡¡ TYCT-69362
HUENINGKAI Ver. TYCT-69363
¡¦CD / 1Disc
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È (¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¡¢24P | W 121mm x H 119.5mm)
¡¦¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É C (¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¡¢Á´2¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ | W 54mm x H 85.5mm)
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¡¢Á´2¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ | W 54mm x H 86mm)
¢£ÄÌ¾ïÈ×¡¦½é²ó¥×¥ì¥¹
TYCT-69364 / 2,970±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦CD / 1Disc
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ê24P | W 121mm x H 119.5mm¡Ë
¡¦¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É D (Á´5¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ | W 54mm x H 85.5mm)
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É C (Á´5¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ | W 54mm x H 85.5mm)
¢£½é²ó¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉÈ×¡¡(CD¡Ü¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É)
¢¨TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop¡¢UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈÎÇä
PROV-1067 / 3,630±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦CD / 1Disc
¡¦ÉõÅû·¿¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼ (W 185mm x H 140mm)
¡¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¥«¡¼¥É 12Ëç¥»¥Ã¥È (W 170mm x H 130mm)
¡¦¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É E 5Ëç¥»¥Ã¥È (W 54mm x H 85.5mm)
¡¦¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É F 5Ëç¥»¥Ã¥È (W 54mm x H 85.5mm)
¡¦¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É G 5Ëç¥»¥Ã¥È (W 54mm x H 85.5mm)
¡ÚTOMORROW X TOGETHER Weverse Shop¤ÈUNIVERSAL MUSIC STORE¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¥¹¥È¥¢ÊÌ¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡¢½é²ó¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉÈ×¡¡ ·×4·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop¡§¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ö+¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×
UNIVERSAL MUSIC STORE¡§¥é¥²¥Ã¥¸¥¿¥°
¡¦½é²ó¸ÂÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× ·×5·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop¡§Çó²¡¤·¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É5Ëç¥»¥Ã¥È
UNIVERSAL MUSIC STORE¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É5Ëç¥»¥Ã¥È
Í½Ìó¥µ¥¤¥È
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
https://go.weverse.io/qt3S/vtvee8ri
UNIVERSAL MUSIC STORE
https://store-annex.universal-music.co.jp/artist/txt/?s13=20251022&stock=0#itemTitle
¡ÚCD¥·¥ç¥Ã¥×Å¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¡¦TOWER RECORDS
¡¦HMV
¡¦TSUTAYA RECORDS
¡¦Amazon.co.jp
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡¦NEOWING
¡¦CDJAPAN(OVERSEAS)
¡¦¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¶¦ÄÌ
¡ã¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT : TOMORROW¡ä IN JAPAN¡Ù¡ä
[ºë¶Ì] ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à
2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)
2025Ç¯11·î16Æü(Æü)
[°¦ÃÎ] ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä
2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)
2025Ç¯12·î7Æü(Æü)
[Ê¡²¬] ¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)
2025Ç¯12·î28Æü(Æü)
