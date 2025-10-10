¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÛU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¤Ù¥¹¥È16»ß¤Þ¤ê¤Î¸½¼Â¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºàÎÁ¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«
¡¡»Ä¹ó¤ÊËëÀÚ¤ì¡£¤½¤¦É½¸½¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢»î¹ç¤Î½ª¤ï¤ê¤ÏÈó¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ10·î8Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÆüËÜvs¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¡£ÆüËÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹¶¤á¤Ë¹¶¤á¡¢ÏÈÆâ6ËÜ¤ò´Þ¤à22ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¥·¥å¡¼¥È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤Ø¡£µÕ¤Ë¡¢ÆâÍÆ¤ËË³¤·¤¯¾¡Íø¤Ø¤Î°ÕÍß¤¹¤éµ¿¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬±äÄ¹Àï¤Î½ª¤ï¤êºÝ¡¢¥Ï¥ó¥É¤ÇÆÀ¤¿PK¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ù¤ä¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥É¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹ÇßÌÚÎç¡¡photo by Getty Images
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÎÞ¤ò±£¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¥É¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇßÌÚÎç¡ÊFCº£¼£¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¿¡¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¡¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎÞ¤Ï¤È¤á¤É¤Ê¤¯¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡Ö·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¡Ê¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡Ë¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êº£¸å¡¢À¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÓË°ö¡Ê¤ª¤¨¤Ä¡Ë¤Î¹ç´Ö¤ËÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢·üÌ¿¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö4»î¹çÀï¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¼«¥Á¡¼¥à¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÏÃ¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤¹¤®¤ë»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Âç¤·¤¿¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤³¤½¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»þÀÞ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁê¼ê¤Î¹¶·â¤òÌµÎÏ²½¤·120Ê¬¶á¤¯¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÊÝ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼éÈ÷¤Î¤è¤µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£´îÂ¿°íÌé¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£
¡ÖPK¤ÏÃ¯¤â°¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Áê¼ê¤Ë¤âÊø¤µ¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÆÀÅÀ¤Î·Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤º¡Û
¡¡È¿¾Ê¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢PK¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¡£±¦¤ÎCB¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë´îÂ¿¤È±¦SBÇßÌÚ¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÈÇßÌÚ¤Î´Ö¤Ç¶´¤ó¤À»þ¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤â»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢Âç¤¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤«......¡£¥Ï¥ó¥É¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤â»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¤¹¶·â¿Ø¤ò¡¢¸åÊý¤«¤é¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÁ°È¾¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥·¥å¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø·è¤á¤í¡ª¡Ù¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤Ï¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ËÅÀ¤ò·è¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£¡Ø¤ª¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¼¡¡¢¼¡¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó4¿Í¤Ï¤Ê¤ì¤¿¡×
¡¡´îÂ¿¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¤·¤ÆÂÑ¤¨¤ËÂÑ¤¨¤¿Ä¹¤¤120Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤Ï²á¤®¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶ì¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿120Ê¬¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤ó¤À»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°ìÈ¯¤ÎPK¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤Ï»Ä¹ó¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬µ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¨¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤µ¤Û¤É¶Ã¤¯»î¹çÅ¸³«¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¡£¸å½Ð¤·¤Î¤è¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤«¤éÁÛÁü¤Ç¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢3»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Ë¼ê±þ¤¨¤³¤½¤¢¤ì¤É¡¢ÆÀÅÀ¤Î·Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡3»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤ÇPK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬3²ó¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¤ÏÆþ¤é¤º¡¢Áê¼ê¤òÊø¤·¤ÆÆÀ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤Ê¤·¡£Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤ä¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²¡¤·¤Æ¤â²¡¤·¤Æ¤âÅÀ¤¬Æþ¤é¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍ£°ì¤Ë¶á¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏPKÀï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Å¸³«¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤¿¡£¡¡¡Ú¥×¥í¥»¥¹¤òµ¿¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬...¡Û
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡Ö¸Ä¤ÎÎÏ¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°µÅÝÅª¤Ê¸Ä¤ÎÎÏ¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤µ¤Û¤É¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ë¤ËÁêÂÐ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ï¤«¤ë¡£¤À¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ï¤½¤¦¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤Ï¸Ä¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤Î·çÇ¡¤¬ÏªÄè¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ç¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÀ°Íý¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Éé¤±¤¿»ö¼Â¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤Î¤ËÀº°ìÇÕ¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç´Ø¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤´¶¿¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¼¥í¤Ï¥¼¥í¡£¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¡¢º£¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ÂÎÏ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡Ã¸¡¹¤È³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇU-20ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤¹¤éÌÜ¤ËÎÞ¤òÎ¯¤á¤¿¾õÂÖ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡Ö·èÄêÎÏÉÔÂ¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤Ê¤È¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬²æ¡¹¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼¹Ãå¤Î¼¡¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢±¿¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢±¿¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç°ú¤´ó¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ø·ë¶É¤Ï±¿¤«¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¤¬·ë²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í»ö¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÅ·Ì¿¤òÂÔ¤Ä¨¡¨¡¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òµ¿¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ê¤É1¥ß¥ê¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¼¹Ãå¤È±¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºàÎÁ¤òÈà¤é¤Ï¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äAÂåÉ½¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Î¤Ï¤º¤À¡£