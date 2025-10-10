¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡¢¡ãTHANK YOU SO MUCH!!¡ä¥Ä¥¢¡¼BD&DVD´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¡É°©À¥¤Îºù¡É¤òÆ±º
¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤¬11·î19Æü(¿å)¤Ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊBlu-ray & DVD¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±ºî¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤¬¡Ö´¶¼ÕËþ³«(¥ë¥Ó¡§THANK YOU SO MUCH)BOX¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö°©À¥¤Îºù¡ÁTHANK YOU SO MUCH!!¡Á¡×¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
10Ç¯¤Ö¤ê16ºîÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¤ò·È¤¨¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é¤ª¤è¤½È¾Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤è¤ÖÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡ä¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡£¤µ¤Ê¤¬¤éºùÁ°Àþ¤Î¤è¤¦¤Ë½ÕÉ÷¤È¶¦¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÌó75Ëü¿Í¤Ë¡ÈÂç¤¤Ê°¦¤È¿¼¤¤´¶¼Õ¡É¤òÆÏ¤±¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌÏÍÍ¤¬±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢ËÜÊÔDISC¤ª¤è¤ÓBonus DISC¤ò¼ý¤á¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¥±¡¼¥¹¤È¡¢Special Goods¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¼ý¤Þ¤ë¡Ö´¶¼ÕËþ³«¡ÊTHANK YOU SO MUCH¡ËBOX¡×¹ë²Ú¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¡£¥Ç¥£¥¹¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç·¬ÅÄ¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Î¡Ö´¶¼Õ¡×¤ÎÊ¸»ú¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡È´¶¼Õ¡É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´ÂÎ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥±¡¼¥¹¤È°ì½ï¤ËÆ±º¤µ¤ì¤ëSpecial Goods¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö°©À¥¤Îºù¡ÁTHANK YOU SO MUCH!!¡Á¡×¡£2025Ç¯¸µÃ¶¡¢¡Öºù¡¢¤Ò¤é¤ê¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡È³§ÍÍ¤ËÁÇÅ¨¤Ê½Õ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢°©À¥¤Î»þ´Ö¤òÀË¤·¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿°©¤¨¤ëÆü¤ò´ê¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹â¤¯·Ç¤²¤¿¤Î¤¬¡Ö°ì»Þ¤Îºù¡×¤À¤Ã¤¿¡£±é¼Ô¤È´ÑµÒ¤¬¿´¤ò½Å¤Í¤¿¤¢¤Î»þ´Ö¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬ºù¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ËÆ±º¤µ¤ì¤ëBonus DISC¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¤½¤ÎÁ´ËÆ¤Ë°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£Blu-ray & DVD¡ØLIVE TOUR 2025 ¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù
2025Ç¯11·î19Æü(¿å)È¯Çä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour
¢£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× [´¶¼ÕËþ³«(THANK YOU SO MUCH)BOX]
ËÜÊÔDISC + Bonus DISC¢¨ + Special Goods [°©À¥¤Îºù¡ÁTHANK YOU SO MUCH!!¡Á]
¡ãBlu-ray¡ä2Blu-ray + Special Goods / VIZL-3200 / ¡ï10,890¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãDVD¡ä3DVD + Special Goods / VIZL-3201 / ¡ï10,890¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢£ÄÌ¾ïÈ×
¡ãBlu-ray¡äBlu-ray / VIXL-2000 / ¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãDVD¡ä2DVD / VIBL-2400¡Á1 / ¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡üËÜÊÔDISC
¢¨´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡ØLIVE TOUR 2025 ¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù at Åìµþ¥É¡¼¥à
°©¤¤¤¿¤µ¸«¤¿¤µ ÉÂ¤á¤ë My Mind
¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥À¥ë¥¯¤Ë¤è¤í¤·¤¯
¤»¤Ä¤Ê¤¤¶»¤ËÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¿
°¦¤¹¤ë½÷À(¤Ò¤È)¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤
³¤
¥é¥Á¥¨¥óÄÌ¤ê¤Î¥·¥¹¥¿¡¼
¿À¤ÎÅçÍÚ¤«¹ñ
°¦¤Î¸ÀÎî(¤³¤È¤À¤Þ)¡ÁSpiritual Message¡Á
ºù¡¢¤Ò¤é¤ê
¿ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª
»Ë¾åºÇ¶²¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼
Êë¤ì¤æ¤¯³¹¤Î¤Õ¤¿¤ê
É÷¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Î¤Ã¤Æ
ÊÌ¤ìÏÃ¤ÏºÇ¸å¤Ë
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥Ò¡¼¥ë
Èá¤·¤ß¤Ï¥Ö¥®¤ÎÈàÊý¤Ë
¥ß¥Ä¥³¤È¥«¥ó¥¸
Ì´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô
¤´¤á¤ó¤ÍÊì¤µ¤ó
Îø¤Î¥Ö¥®¥¦¥®¥Ê¥¤¥È
LOVE AFFAIR¡ÁÈëÌ©¤Î¥Ç¡¼¥È¡Á
¥Þ¥Á¥ë¥ÀBABY
¥ß¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¤¡ÊMISS BRAND-NEW DAY¡Ë
¥Þ¥ó¥Ô¡¼¤Î£Ç¡úSPOT
Relay¡ÁÅÎ¤Î»í
ÅìµþVICTORY
´õË¾¤ÎÅ²
¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É
▶︎ÀèÃåÍ½Ìó¡¦¹ØÆþÆÃÅµ
Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î19Æü(¿å)È¯Çä¤Î¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥ºBlu-ray & DVD ¡ØLIVE TOUR 2025 ¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù(VIZL-3200¡¢VIZL-3201¡¢VIXL-2000¡¢VIBL-2400¡Á2401)¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
