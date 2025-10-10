声優・島信長が、遊んでそうなお兄さんを演じるボイスコミックが公開。「僕も含めてみんなギャップはある」
『Free!』、『ブルーロック』をはじめとした、多くのTVアニメやゲームで活躍する声優・島粼信長さんが出演するボイスコミック『あやしい癒しの八雲さん』が、本日YouTube「コミックエッセイ劇場チャンネル」にて無料で公開された。
こちらのボイスコミックは、漫画家・綾野六師さんが自身のSNS上で公開した漫画が原作となっており、主人公であるOLの比奈と、彼女が通勤中に会う"遊んでそうなお兄さん”こと八雲さんの恋愛模様を描いたラブコメディとなっている。
◆ ◆ ◆
Q.1 八雲さん役を演じてみての感想をお願いします。
ほんわかしたというか、心が洗われました。すごくかわいくて優しくて素敵なお話だったし、八雲さんをはじめ、魅力的なキャラクターばかりだなと言うのが率直な感想でしたね。
Q.2 印象に残ったシーンがありましたら教えてください。
全体としてギャップが見えるところが良いですね。照れたり、動揺したり…パッと見スマートそうに見えて、実はとってもピュアなところが全話印象に残るし、注目ポイントだなと思います。
なかでも「おっ」となったシーンは、デートをすることになって何を着ていくか自宅で悩むところですね。普段は職人モードだけど、家では眼鏡をかけてたり、髪をセットしていなかったり、意外と普通の家着を着ていたり…。ここでぐっと八雲さんの人柄や生活感が見えるところが素敵だなと思いました。
Q.3 八雲さんは外見と内面にギャップのあるキャラクターですが、島粼さん自身は、見た目の印象と、性格にギャップがあると言われたことはありますか？
初対面の状況や、お互いの理解度にもよるんですが、八雲さんほどではなくとも、探せば誰しもがギャップを持っていると思っています。ある程度の関係値がある間柄でも、シチュエーションによって出す雰囲気も変わると思うので、そこでギャップを感じられることも多いんじゃないかなと。僕も含めてみんなギャップはある。
まあ、ある意味すべて地続きで、ギャップは存在しないともいえると思うんですけど。なので、皆さんも周りの人や自分の素敵なギャップを見つけられたら良いんじゃないかなと思います。…すみませんストレートに答えていなくて(笑)。
Q.4 最後にこの記事を読んでいる方々にメッセージをお願いします。
実はこの漫画をSNSでお見かけしたことがあって、それをずっと覚えていたので、この役を演じられて嬉しいなと思いつつ、八雲さん好きな人が沢山いるのを肌で感じていたので、プレッシャーもありました。でも、タイトル通り『あやしい癒しの八雲さん』という彼の魅力を、音声が入った状態でも皆様にお届けして、より多くの方々に知ってもらって、癒されてもらいたいなと思っています。
ボイスコミックはもちろん、原作コミックスもよろしくお願いします！
◆ ◆ ◆
島粼信長さんが演じる『あやしい癒しの八雲さん』のボイスコミックは、YouTubeで公開中。今後定期的に更新されるので気になった方はぜひチェックしてみて欲しい。
