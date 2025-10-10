Official髭男dism、24年＜Rejoice＞ツアーを映像作品化＋『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』入場者プレゼント発表
Official髭男dismが、昨秋に開催したライブツアー＜Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -＞のライブ映像作品をリリースすることが決定した。
本作は、2024年9月より約13万7千人を動員した、全国5都市、10公演とアジア2都市3公演で開催されたOfficial髭男dismの全国アリーナツアー＜Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -＞より、11月13日のKアリーナ横浜公演の模様を収録する。
2024年7月にリリースされたアルバム『Rejoice』に収録の「Subtitle」、「SOULSOUP」、「Sharon」、などに加え、TVアニメ『アオのハコ』第1期オープニング主題歌「Same Blue」や、ライブの人気定番曲である「宿命」、「Stand By You」など全19曲。Blu-ray盤、DVD(2DVD)盤、CD Only(2CD)盤の3形態となっており、全形態が特殊パッケージ仕様となっているほか、60ページに渡るブックレットが付属する。
さらに、Blu-ray盤とDVD(2DVD)盤には、全19曲のライブ映像と「Behind The Scenes from Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」が収録される。CD Only盤には全19曲のライブ音源が収録され、またBlu-ray盤の音声はDolby Atmosを採用し、空間オーディオでライブを体感できる音声仕様となっている。合わせて、各CDショップでの予約購入先着特典も公開となった。
また、『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』の入場者特典も発表された。1・2週目はメモリアルチケットが、3・4週目はスタッフパス風ステッカーがそれぞれ絵柄違いでプレゼントとなっている。10月17日より全国47都道府県で公開となる。
さらに、公開日にはテレビ朝日『ミュージックステーション』への出演も決定。劇場アニメ『ひゃくえむ。』主題歌の最新曲「らしさ」に加え、スタジアムのハイライトともなった「50%」をどちらもテレビ初披露する。
■『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』
2025年12月10日（水）発売
予約：https://HGDN.lnk.to/Tour_Rejoice
■形態/品番/価格：
CD / PCCA.06452 / 3,520円(2枚組)（税込）
DVD / PCBP.55615/ 6,600円(2枚組)（税込）
Blu-ray / PCXP.51237 / 6,600円（税込）
■収録内容
▼[CD、DVD、Blu-ray収録曲]
Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -
M1.Sharon
M2.Get Back To 人生
M3.宿命
M4.Stand By You
M5.キャッチボール
M6.日常
M7.濁点
M8.Subtitle
M9.115万キロのフィルム
M10.ホワイトノイズ
M11.FIRE GROUND
M12.うらみつらみきわみ
M13.ミックスナッツ
M14.Anarchy (Rejoice ver.)
M15.Chessboard
M16.B-Side Blues
M17.Same Blue
M18.SOULSOUP
M19.TATTOO
▼[DVD/Blu-ray収録内容]
特典映像
Behind The Scenes of “Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - “
■CDショップ別 予約購入先着特典
Amazon.co.jp：Blu-ray/DVD：コットン巾着
CD：メガジャケ
タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン：缶バッジ
全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット
楽天ブックス：サコッシュ※オリジナル配送パックでお届け
セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ
PCSC含むその他一般店：A4クリアファイル
Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - 特設サイト
https://rejoice-arenatour2024.ponycanyon.co.jp
◾️『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』
【公開日】2025年10月17日（金）TOHOシネマズ日比谷ほか全国47都道府県の劇場で公開
※本作は劇場上映用に編集された内容となります。
※上映劇場、上映時間は追って発表となります。
【料金／席種】
全席指定 3,300円（税込）
※映画館によって一部追加料金が必要なお座席がございます。
※学生割引、障がい者割引は2,800円となります。
※各種割引券、招待券使用不可。
サービスデイ割り、シニア割りはございません。
【ムビチケ前売り券（オンライン）】
販売ページ：https://ticket.moviewalker.jp/film/089785?from=official
前売り料金：3,000円（税込）
購入者特典：購入時にライブ写真を使用したオリジナル壁紙、着券時に購入者限定のムビチケデジタルカードをプレゼント。
【入場者特典】
1週目10月17日（金）〜10月23日（木）：メモリアルチケットA
2週目10月24日（金）〜10月30日（木）：メモリアルチケットB
3週目10月31日（金）〜11月6日（木）：スタッフパス風ステッカーA
4週目11月7日（金）より無くなり次第終了：スタッフパス風ステッカーB
劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025 特設サイト
https://higedan-stadium-movie.com
◾️＜Official髭男dism one-man live in TOYOTA ARENA TOKYO＞
日時：2025年10月11日（土）、12日（日）
開場／開演時間：18:00／19:00 ※両日共通
会場：TOYOTA ARENA TOKYO
https://event.higedan.com/feature/onemanlive_2025
◾️「らしさ」
2025年8月6日（水）配信リリース
URL：https://hgdn.lnk.to/rashisa
▼原作者・魚豊 × Official髭男dism藤原聡スペシャル対談
https://hyakuemu-anime.com/interview/
Official髭男dism「らしさ」特設サイト：https://rashisa.ponycanyon.co.jp
◾️映画『ひゃくえむ。』
［公開］2025年9月19日（金）全国公開
［声の出演］松坂桃李 染谷将太
笠間 淳 高橋李依 田中有紀
種粼敦美 悠木 碧
内田雄馬 内山昂輝 津田健次郎
［原作］魚豊『ひゃくえむ。』（講談社「マガジンポケット」所載）
［監督］岩井澤健治
［脚本］むとうやすゆき
［キャラクターデザイン・総作画監督］小嶋慶祐
［音楽］堤 博明
［主題歌］Official髭男dism「らしさ」（IRORI Records ／ PONY CANYON）
［美術監督］山口渓観薫
［色彩設計］松島英子
［撮影監督］駒月麻顕
［編集］宮崎 歩
［音楽ディレクター］池田貴博
［サウンドデザイン］大河原 将
［キャスティング］池田 舞、松本晏純
［音響制作担当］今西栄介
［プロデューサー］寺田悠輔、片山悠樹、武次 茜
［アニメーション制作］ロックンロール・マウンテン
［製作］『ひゃくえむ。』製作委員会（ポニーキャニオン／TBSテレビ／アスミック・エース／GKIDS）
［配給］ポニーキャニオン／アスミック・エース
［公式サイト］https://hyakuemu-anime.com
［公式X］https://x.com/hyakuemu_anime
■ストーリー
生まれつき足が速く、「友達」も「居場所」も手に入れてきたトガシと、
辛い現実を忘れるため、ただがむしゃらに走っていた転校生の小宮。
トガシは、そんな小宮に速く走る方法を教え、放課後２人で練習を重ねる。
打ち込むものを見つけ、貪欲に記録を追うようになる小宮。
次第に２人は１００ｍ走を通して、ライバルとも親友ともいえる関係になっていった。
数年後、天才ランナーとして名を馳せるも、勝ち続けなければいけない恐怖に怯えるトガシの前に
トップランナーの一人となった小宮が現れる――。
関連リンク
◆Official髭男dism オフィシャルサイト
◆Official髭男dism オフィシャルX
◆Official髭男dism オフィシャルInstagram
◆Official髭男dism オフィシャルYouTube
◆Official髭男dism オフィシャルTikTok