Official髭男dismが、昨秋に開催したライブツアー＜Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -＞のライブ映像作品をリリースすることが決定した。

本作は、2024年9月より約13万7千人を動員した、全国5都市、10公演とアジア2都市3公演で開催されたOfficial髭男dismの全国アリーナツアー＜Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -＞より、11月13日のKアリーナ横浜公演の模様を収録する。

2024年7月にリリースされたアルバム『Rejoice』に収録の「Subtitle」、「SOULSOUP」、「Sharon」、などに加え、TVアニメ『アオのハコ』第1期オープニング主題歌「Same Blue」や、ライブの人気定番曲である「宿命」、「Stand By You」など全19曲。Blu-ray盤、DVD(2DVD)盤、CD Only(2CD)盤の3形態となっており、全形態が特殊パッケージ仕様となっているほか、60ページに渡るブックレットが付属する。

さらに、Blu-ray盤とDVD(2DVD)盤には、全19曲のライブ映像と「Behind The Scenes from Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」が収録される。CD Only盤には全19曲のライブ音源が収録され、またBlu-ray盤の音声はDolby Atmosを採用し、空間オーディオでライブを体感できる音声仕様となっている。合わせて、各CDショップでの予約購入先着特典も公開となった。

また、『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』の入場者特典も発表された。1・2週目はメモリアルチケットが、3・4週目はスタッフパス風ステッカーがそれぞれ絵柄違いでプレゼントとなっている。10月17日より全国47都道府県で公開となる。

さらに、公開日にはテレビ朝日『ミュージックステーション』への出演も決定。劇場アニメ『ひゃくえむ。』主題歌の最新曲「らしさ」に加え、スタジアムのハイライトともなった「50%」をどちらもテレビ初披露する。

■『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』

2025年12月10日（水）発売

予約：https://HGDN.lnk.to/Tour_Rejoice ■形態/品番/価格：

CD / PCCA.06452 / 3,520円(2枚組)（税込）

DVD / PCBP.55615/ 6,600円(2枚組)（税込）

Blu-ray / PCXP.51237 / 6,600円（税込） ■収録内容

▼[CD、DVD、Blu-ray収録曲]

Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -

M1​.Sharon

M2​.Get Back To 人生

M3​.宿命

M4​.Stand By You

M5​.キャッチボール

M6​.日常

M7​.濁点

M8​.Subtitle

M9​.115万キロのフィルム

M10​.ホワイトノイズ

M11​.FIRE GROUND

M12​.うらみつらみきわみ

M13​.ミックスナッツ

M14​.Anarchy (Rejoice ver​.)

M15​.Chessboard

M16​.B-Side Blues

M17​.Same Blue

M18​.SOULSOUP

M19​.TATTOO ▼[DVD/Blu-ray収録内容]

特典映像

Behind The Scenes of “Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - “ ■CDショップ別 予約購入先着特典

Amazon.co.jp：Blu-ray/DVD：コットン巾着

CD：メガジャケ

タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン：缶バッジ

全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット

楽天ブックス：サコッシュ※オリジナル配送パックでお届け

セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ

PCSC含むその他一般店：A4クリアファイル Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - 特設サイト

https://rejoice-arenatour2024.ponycanyon.co.jp

◾️『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』

【公開日】2025年10月17日（金）TOHOシネマズ日比谷ほか全国47都道府県の劇場で公開

※本作は劇場上映用に編集された内容となります。

※上映劇場、上映時間は追って発表となります。 【料金／席種】

全席指定 3,300円（税込）

※映画館によって一部追加料金が必要なお座席がございます。

※学生割引、障がい者割引は2,800円となります。

※各種割引券、招待券使用不可。

サービスデイ割り、シニア割りはございません。 【ムビチケ前売り券（オンライン）】

販売ページ：https://ticket.moviewalker.jp/film/089785?from=official

前売り料金：3,000円（税込）

購入者特典：購入時にライブ写真を使用したオリジナル壁紙、着券時に購入者限定のムビチケデジタルカードをプレゼント。 【入場者特典】

1週目10月17日（金）〜10月23日（木）：メモリアルチケットA

2週目10月24日（金）〜10月30日（木）：メモリアルチケットB

3週目10月31日（金）〜11月6日（木）：スタッフパス風ステッカーA

4週目11月7日（金）より無くなり次第終了：スタッフパス風ステッカーB 劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025 特設サイト

https://higedan-stadium-movie.com

◾️＜Official髭男dism one-man live in TOYOTA ARENA TOKYO＞

日時：2025年10月11日（土）、12日（日）

開場／開演時間：18:00／19:00 ※両日共通

会場：TOYOTA ARENA TOKYO

https://event.higedan.com/feature/onemanlive_2025

◾️「らしさ」 2025年8月6日（水）配信リリース

URL：https://hgdn.lnk.to/rashisa ▼原作者・魚豊 × Official髭男dism藤原聡スペシャル対談

https://hyakuemu-anime.com/interview/ Official髭男dism「らしさ」特設サイト：https://rashisa.ponycanyon.co.jp

◾️映画『ひゃくえむ。』 Ⓒ魚豊・講談社／『ひゃくえむ。』製作委員会 ［公開］2025年9月19日（金）全国公開

［声の出演］松坂桃李 染谷将太

笠間 淳 高橋李依 田中有紀

種粼敦美 悠木 碧

内田雄馬 内山昂輝 津田健次郎

［原作］魚豊『ひゃくえむ。』（講談社「マガジンポケット」所載）

［監督］岩井澤健治

［脚本］むとうやすゆき

［キャラクターデザイン・総作画監督］小嶋慶祐

［音楽］堤 博明

［主題歌］Official髭男dism「らしさ」（IRORI Records ／ PONY CANYON）

［美術監督］山口渓観薫

［色彩設計］松島英子

［撮影監督］駒月麻顕

［編集］宮崎 歩

［音楽ディレクター］池田貴博

［サウンドデザイン］大河原 将

［キャスティング］池田 舞、松本晏純

［音響制作担当］今西栄介

［プロデューサー］寺田悠輔、片山悠樹、武次 茜

［アニメーション制作］ロックンロール・マウンテン

［製作］『ひゃくえむ。』製作委員会（ポニーキャニオン／TBSテレビ／アスミック・エース／GKIDS）

［配給］ポニーキャニオン／アスミック・エース ［公式サイト］https://hyakuemu-anime.com

［公式X］https://x.com/hyakuemu_anime ■ストーリー

生まれつき足が速く、「友達」も「居場所」も手に入れてきたトガシと、

辛い現実を忘れるため、ただがむしゃらに走っていた転校生の小宮。

トガシは、そんな小宮に速く走る方法を教え、放課後２人で練習を重ねる。

打ち込むものを見つけ、貪欲に記録を追うようになる小宮。

次第に２人は１００ｍ走を通して、ライバルとも親友ともいえる関係になっていった。 数年後、天才ランナーとして名を馳せるも、勝ち続けなければいけない恐怖に怯えるトガシの前に

トップランナーの一人となった小宮が現れる――。