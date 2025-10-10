山形県内でクマの目撃が相次いでいます。

【写真を見る】山形市の住宅街路上でクマ目撃 鶴岡市では乗用車とクマの衝突も 県内でクマ目撃相次ぐ（山形）

きのう夜に山形市の住宅街でクマ１頭が目撃されたほか、鶴岡市では普通乗用車がクマと衝突する事故がありました。

クマはまだ付近に潜んでいる可能性があるとして、警察などが注意を呼びかけています。

警察などによりますと、きのう夜１０時３０分すぎ山形市富の中の住宅街の路上にクマいるのを通りかかった人が目撃し、警察に通報しました。

クマは体長およそ１メートルで西の方に向かっていったということです。

この影響でけさ、近くの南沼原小学校では保護者同伴での登校にしたほか、午後の授業を取りやめて教員が引率しての一斉下校に切り替えるなどの対応をしました。

さらに、きのう午後９時３０分ごろ、鶴岡市高坂の県道でクマ１頭を目撃したと通りかかった人から警察に通報がありました。

現場は山形大学農学部の施設からおよそ２００メートルの県道３４９号の道路上です。クマは体長およそ１メートルで、東の方に向かって行ったということです。

■乗用車とクマが衝突

そのおよそ１時間後の午後１０時４０分ごろ、鶴岡市白山（しらやま）では、県道を走っていた普通乗用車がクマと衝突する事故がありました。運転していた人にケガはありませんでした。

現場は県道３３２号と３３８号の交差点で、付近には飲食店やスーパーマーケットもあります。クマは長およそ１．２メートルで、車と衝突した後東の方に立ち去ったということです。

鶴岡市では、おととい夜に市の中心部にある鶴岡公園でクマ１頭が目撃されるなど、クマの出没が相次いでいます。

警察や市は、クマは付近に潜んでいる可能性があるとして、近隣住民に対し、家や車庫などの戸締まりをするよう注意を呼びかけています。