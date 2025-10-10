デビュー20周年を迎えたシンガーソングライターの奥華子が、第599回「THE FIRST TAKE」に初登場することがわかった。

今回披露するのは、2006年公開の劇場版アニメーション『時をかける少女』の挿入歌として知られる「変わらないもの」。劇中の主人公たちの心情に寄り添い、感動的な場面を彩ったことで幅広い世代の心に深く刻まれた本楽曲を、コンサートと変わらないピアノ弾き語りのスタイルで一発撮りする。

弾き語りの名手としても知られる奥華子の歌唱を、「THE FIRST TAKE」でも堪能してほしい。

◆ ◆ ◆

◾️奥華子コメント

まさか自分が「THE FIRST TAKE」で歌うなんて思ってもいませんでした。あの静寂のスタジオの中で、一度きりのピアノ弾き語りは、指も声も震えるぐらいの緊張感でした。

「変わらないもの」がたくさんの方に届いたら嬉しいです！

◆ ◆ ◆

「THE FIRST TAKE」第599回は10月10日(金)22時よりプレミア公開される。