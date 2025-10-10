¡ÚÂæÉ÷23¹æ¡Û11Æü¤ÎÄ«¤«¤éÌë½é¤á¤´¤í¤Ë¤«¤±¸©Æâ¤ËºÇÀÜ¶á¡¡±âÈþ¤ä¼ï»Ò²°µ×11ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±Âç±«¶²¤ì
¡¡ÆüËÜ¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤Ë¤¢¤ëÂæÉ÷23¹æ¤Ï¡¢11Æü¤ÎÄ«¤«¤éÌë¤Î½é¤á¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¸©Æâ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±âÈþÃÏÊý¤ä¼ï»ÒÅç²°µ×Åç¤Ç¤Ï11ÆüÃëÁ°¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿Âç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤Ë¤¢¤ëÂæÉ÷23¹æ¤Ï1»þ´Ö¤ËÌó20¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÀ¾ËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞÍ½Êó±ß¤ÎÃæ¿´¤Î¶á¤¯¤ò¿Ê¤à¤È¡¢11ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ±âÈþÃÏÊý¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ï11Æü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¡¢¸©ËÜÅÚ¤Ï11Æü¤ÎÌë½é¤á¤´¤í¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
(ÂæÉ÷¤ËÈ÷¤¨¤ë¿Í)
¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð22¹æ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅì¤ÎÊý¤ËÈò¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡±âÈþÃÏÊý¤ä¼ï»ÒÅç²°µ×Åç¤Ç¤Ï11ÆüÃëÁ°¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿Âç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡11Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö¤Î±«¤ÎÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç±âÈþÃÏÊý¤ÎËÌÉô¡¢ÆîÉô¡¢½½ÅçÂ¼¡¢¤¤¤º¤ì¤â30¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢11Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢±âÈþÃÏÊý¤ÎËÌÉô¡¢ÆîÉô¡¢½½ÅçÂ¼¤Ç60¥ß¥ê¡¢¼ï»ÒÅç²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç¤Ï120¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±âÈþÃÏÊý¤Ç¤Ï11Æü¡¢¼ï»ÒÅç²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç¤Ï11Æü¤ÎÃë¤¹¤®¤«¤é¶¯É÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¤¡¢³¤¤ÎÊØ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥§¥êー²°µ×Åç2¡×¤ä¡Ö¥Õ¥§¥êー¤¢¤Þ¤ß¡×¡Ö¥Õ¥§¥êー¤¢¤±¤Ü¤Î¡×¤Ê¤É¤Ç11Æü¤Î·ç¹Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£