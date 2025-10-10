King Gnu、約3年ぶりにMステ出演！番組放送直後にはYouTubeでライブ配信も実施
King Gnuが、10月17日放送のテレビ朝日系『MUSIC STATION』に出演することが決定した。
■「SO BAD」「SPECIALZ」を披露
2022年12月23日放送回以来、約3年ぶりの出演となり、当日は「SO BAD」「SPECIALZ」をパフォーマンスする。
また、『MUSIC STATION』放送直後の22時30分（予定）から、King Gnu公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を実施することも決定。当日は、King Gnuによるライブパフォーマンスが生配信される予定だ。
■配信情報
YouTube『King Gnu YouTube Live』
10/17（金）22:30開始予定
■リリース情報
2025.09.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「SO BAD」
■関連リンク
『MUSIC STATION』番組サイト
https://www.tv-asahi.co.jp/music/
KingGnu OFFICIAL YouTube
King Gnu OFFICIAL SITE
http://kinggnu.jp/