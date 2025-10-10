田淵智也、40歳記念ソロカバーAL初回盤にヤスダスズヒト加筆のアクキー他封入。各種特典も発表
田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN)が12月3日にリリースする生誕40周年記念ソロカバーアルバム『田淵智也』の初回生産限定盤の付属内容が発表された。
今作の初回生産限定盤には、カバーアルバムCDのほかに田淵智也のレコーディングドキュメンタリーを収録したBlu-rayが付属。レコーディング現場の様子や参加ミュージシャンとの対談などが収録予定となっている。
付属グッズには、田淵智也撮り下ろし両面大判ポスターと2013年に発売された田淵プロデュースの『夜桜四重奏 キャラクターソングベスト&オリジナルサウンドトラック 桜新町の鳴らし方。』でジャケットを描き下ろした漫画家／イラストレーターのヤスダスズヒトが当時のジャケットのイラストに新たに一部描き加えた特別デザインのアクリルキーホルダーが封入される。
ヤスダスズヒトとは、UNISON SQUARE GARDENのデビュー当時から親交が深く、今回の田淵の40歳の記念としてアクリルキーホルダー制作へ至った。初回生産限定盤でしか手に入らない特別なパッケージ仕様となっているのでこの機会をお見逃しなく。
さらに、10月13日までの早期予約特典とショップ別オリジナル特典の詳細も発表となった。リリース記念イベントやCD情報などは今後オフィシャルサイトや公式SNSで続々と発表される。
■ソロカバーアルバム『田淵智也』
2025年12月3日（水）リリース
初回生産限定盤 [CD+BD+グッズ] TFCC-81165〜81166 \7,700（税込）
通常盤 [CD] TFCC-81167 \3,300（税込）
https://TF.lnk.to/tabuchitomoya_cover
＜収録曲＞
01. いかすぜOK / ザ・ハイロウズ
02. バビロン天使の詩 / the pillows
03. 僕らについてすべて / throwcurve
04. 風にふかれて / クリープハイプ
05. Dancing Zombiez / a flood of circle
06. 四月のカーテン / パスピエ
07. センスレス・ワンダー / ヒトリエ
08. KOIKI / 赤い公園
09. デネブとスピカ / DIALOGUE＋
10. 或星 / 多次元制御機構よだか
11. シュガーソングとビターステップ / UNISON SQUARE GARDEN
＜初回生産限定盤収録内容＞
田淵智也Recording Documentary Blu-ray
田淵智也アクリルキーホルダー（イラスト：ヤスダスズヒト）
田淵智也撮り下ろし両面大判ポスター
＜早期予約特典＞
下記対象期間中に対象商品を予約すると、田淵智也本人による収録曲の解説文を掲載した「ライナーノーツ」をプレゼント。
先行予約対象期間：9月20日(土)21:00〜10月13日（月・祝）23:59
特典：「ライナーノーツ」
サイズ：約W120mm×H120mm（CDジャケットサイズ）
※先行予約特典を実施していないショップも一部あります。ご予約時に各ショップにてご確認ください。
＜ショップ別特典＞
対象商品を下記ショップにて購入すると、各ショップのオリジナル特典を先着でプレゼントいたします。特典は、なくなり次第終了となりますのでご了承ください。
・Amazon.co.jp:メガジャケ
・セブンネットショッピング：シューレース
・楽天ブックス：クリアポーチ
・TOWER RECORDS/TOWER RECORDS ONLINE：証明写真風ステッカー
・HMV（HMV&BOOKS online含む、一部店舗除く）: A5クリアファイル
・TOY’S STORE：ステッカーシート
※画像は見本です。実際の特典とは異なって見える場合があります。あらかじめ、ご了承ください。
＜田淵智也生誕40歳記念トークセッション「田淵智也」＞
会場：新宿ロフトプラスワン
2025年6月28日（土）Guest : 吉田尚記（株式会社ニッポン放送）
2025年7月13日（日）Guest : 山崎洋一郎（株式会社ロッキング・オン）
2025年8月24日（日）Guest : 鹿野淳（株式会社FACT）
2025年9月20日（土）Guest : 尾崎世界観
2025年10月23日（木）Guest : オーイシマサヨシ
2025年11月2日（日）Guest : レジー
平日公演 開場18:15／開演19:00／終演21:00予定
土日祝公演 開場17:15／開演18:00／終演20:00予定
配信チケット：3,000円（税込）+システム手数料250円（税込）
※アーカイブ・見逃し配信の予定はございません。
配信チケット：https://stagecrowd.live/s/sc/group/detail/10599?ima=0915
