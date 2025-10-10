26年に渡った協力体制。大きな節目を迎えました。公明党は、10日、自民党との連立から離脱する方針を明らかにしました。県本部の窪田代表が先ほど取材に応じ、「県民生活に影響が出ないように様々な政策を進めなければならない」と述べました。



自民党の高市総裁と10日、党首会談を行った公明党の斉藤代表は終了後、連立から離脱する方針を明らかにしました。自民党と公明党は、1999年の小渕政権のときから26年にわたり政権の座にあるときは連立を組んでいましたが、解消が決まりました。





連立の解消に党の県本部は。（公明党県本部・窪田哲也代表）「26年、連立政権としてやってきた。この間、地元でも自民党、公明党の間には固い友情があったので、何もこれはケンカ別れをしたわけではなく、先の参院選、昨年の衆院選の結果を踏まえて我が党は党の存亡の危機という総括をした。そういう中で今回の結論に至っている」そのうえで、県民生活に影響が及ばないように、様々な政策に対応しなければならないと述べました。（公明党県本部・窪田哲也代表）「鹿児島は、農業・観光・インフラ・離島の問題もある。さまざま物価高で一番影響を受けているのも地方。そういったことに対応していかなけばならない。一つ一つきちんと県民生活に影響が及ばないように進めていかないといけないと考えている」公明党の斉藤代表は、今後の選挙協力に関して白紙にする方針も明らかにしています。26年にわたった連立の解消。今後の動向に注目が集まります。