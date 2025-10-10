まふまふが、“歌ってみた”8曲を本日10月10日よりサブスク配信スタートした。

今回配信されたのは、YouTube再生数が1,300万回を超える人気曲「グッバイ宣言」（作詞・作曲：Chinozo）や、YouTube再生数が800万回を超える「エンヴィーベイビー」（作詞・作曲：Kanaria）、多くのアーティストにカバーされている楽曲「フォニイ」（作詞・作曲：ツミキ）や「酔いどれ知らず」（作詞・作曲：Kanaria）、「パメラ」（作詞・作曲：バルーン）といった楽曲や、昨年まふまふが歌ってみたカバーを公開した楽曲「きゅうくらりん(Cover)」（作詞・作曲：いよわ）、「㋰責任集合体」（作詞・作曲：マサラダ）、「モエチャッカファイア」（作詞・作曲：弌誠）の全8曲。

これらはApple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Music、LINE MUSICなどのサブスクリプション音楽配信サービスで聴くことができ、今回新たに人気イラストレーターによる「パメラ」(絵：ゴマヒチ)、「㋰責任集合体」(絵：しろこ)、「モエチャッカファイア」(絵：しろこ)の配信ジャケットが書き下ろされた。

また、サブスク配信リリースを記念して、まふまふ“アーティストページフォローキャンペーン”を実施。各配信サイト上で“まふまふ”のアーティストページをフォロー、もしくはお気に入り登録し、登録されたことがわかる画面のスクリーンショットを撮影して専用ページよりご応募いただいた方の中から抽選で30名に今回配信された8曲の「ジャケットステッカーシート」をプレゼント。キャンペーンは本日から10月23日23時59分までとなっている。

◼︎リリース情報

2025.10.10(金) Digital Release

まふまふ

「エンヴィーベイビー」

「グッバイ宣言」

「フォニイ」

「パメラ」

「酔いどれ知らず」

「きゅうくらりん(Cover)」

「㋰責任集合体」

「モエチャッカファイア」 ・ストリーミングはこちら

https://a-sketch-inc.lnk.to/mafumafu_utattemita2025 ・まふまふ アーティストページフォローキャンペーン

Apple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Music、LINE MUSIC、いずれかの音楽ストリーミングサービスにて〈まふまふ アーティストページ〉をフォローのうえ、期間内に応募フォームよりご応募いただいた方に、抽選で30名様に【ジャケットステッカーシート】をプレゼント 【対象サービス】Apple Music / Spotify / Amazon Music / YouTube Music / LINE MUSIC

【特典】

ジャケットステッカーシート（抽選で30名様）

【キャンペーン期間】2025年10月10日(金) 18:00 〜 10月23日(木) 23:59 応募フォーム

https://forms.gle/vGwbkfL3Aa6kHfDa6 応募方法

▽STEP1

対象の音楽ストリーミングサービスでまふまふのアーティストページをフォロー、もしくはお気に入り登録し、登録されたことがわかる画面をスクリーンショット撮影。 アーティストページ：https://a-sketch-inc.lnk.to/mafumafu ▽STEP２

応募フォーム（https://forms.gle/vGwbkfL3Aa6kHfDa6）にアクセスし、スクリーンショット画像の添付と必要事項をご記入のうえ、ご応募ください。 ▽STEP 3

ご応募いただいた方の中から、厳正な抽選の上、当選者を決定いたします。

当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 ▽フォロー済みの方へ

既に〈まふまふ アーティストページ〉をフォロー済みの方にもご応募いただけます。

上記の通り、いずれかの音楽ストリーミングサービスでフォローしていることが分かる画像をスクリーンショットいただき、 応募フォームにて必要事項をご記入の上ご応募ください。 プレゼント内容

・ジャケットステッカーシート（抽選で30名様） キャンペーン期間

2025年10月10日(金) 18:00〜10月23日(木) 23:59