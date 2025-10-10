　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月10日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1450(　　1450)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 736(　　 294)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1897(　　1897)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　40(　　　40)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 333(　　 333)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　17(　　　17)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2025(　　2025)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2410(　　1206)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　36(　　　24)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　78(　　　34)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2292(　　1124)
　　　　　 　 　12月限　　　 93225(　 38015)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 126(　　　28)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 531(　　 299)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　86(　　　86)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1648(　　1050)
　　　　　 　 　12月限　　　 40755(　 19555)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　86(　　　50)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 132(　　 132)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 127(　　 127)
　　　　　 　 　12月限　　　　4962(　　4962)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　43(　　　43)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 501(　　 501)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　17(　　　17)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 242(　　 242)
　　　　　 　 　12月限　　　 22696(　 22696)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　17(　　　17)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

