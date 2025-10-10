主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月10日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月10日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1450( 1450)
TOPIX先物 12月限 736( 294)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 1897( 1897)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 40( 40)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 333( 333)
TOPIX先物 12月限 17( 17)
日経225ミニ 12月限 2025( 2025)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2410( 1206)
3月限 36( 24)
TOPIX先物 12月限 78( 34)
日経225ミニ 11月限 2292( 1124)
12月限 93225( 38015)
1月限 126( 28)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 531( 299)
3月限 86( 86)
日経225ミニ 11月限 1648( 1050)
12月限 40755( 19555)
1月限 86( 50)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 132( 132)
日経225ミニ 11月限 127( 127)
12月限 4962( 4962)
1月限 43( 43)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 501( 501)
3月限 20( 20)
TOPIX先物 12月限 17( 17)
日経225ミニ 11月限 242( 242)
12月限 22696( 22696)
1月限 17( 17)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
