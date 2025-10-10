STARGLOW『Quick Japan』で約4万字のロングインタビュー！これから叶えたい“世界一大きな夢”を深掘り
STARGLOWが、『Quick Japan』vol.181（12月10日発売）の表紙＆巻頭特集に登場することが発表された。
■「“世界に誇る日本の宝”と言われるグループになってくれると思います」（SKY-HI）
オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』によって選ばれたRUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMの5人によって9月19日にグループ結成、9月22日に「Moonchaser」でプレデビューを果たしたSTARGLOW。
プロデュースを手掛けるSKY-HIは、プレデビュー会見で「彼らはきっと“世界に誇る日本の宝”と言われるグループになってくれると思います。（中略）いつしか輝く側としてこの世に舞い降りた彼らが、世界一大きな夢を叶えに行く。そんな素晴らしい世界を見せてくれるはずです」とコメントしている。
■50ページ超えの総力特集
“星と同じくらいの輝きを自分から発光していく”憧れの存在としての“スター”になることを、SKY-HIに託されたSTARGLOW。
『Quick Japan』のSTARGLOW特集では、メンバー5人にこれまでの歩み、デビューが決まった現時点での想い、これから叶えたい“世界一大きな夢”などについて深掘りした、約4万字のロングインタビューを実施。
グラビア撮影では「新たなスターの誕生」をテーマに、幻想的な複数のシチュエーションでグループ、ユニット、ソロを撮り下ろし。“キアロスクーロ＝明暗”を探求するフォトグラファー、ティム・ギャロの世界観による写真を大ボリュームで掲載する。
また、STARGLOWをよく知るアーティストへの取材や『THE LAST PIECE』の振り返り企画なども掲載予定。計50ページを超える総力特集として、彼らの過去と現在、そして未来を立体的に掘り下げる。
さらに、太田出版のECサイト「QJストア」では、本特集で撮り下ろしたSTARGLOWグループ写真のミニカード付きセットを限定販売。
「全ての10代と、かつて10代だった全ての人へ。さあ、世界で一番自由で大きな夢を見よう。」このステイトメントを掲げた『THE LAST PIECE』から生まれたSTARGLOWは、これからどんな夢を見せてくれるのか、その想いに迫る。
■書籍情報
2025.12.10 ON SALE
『Quick Japan』vol.181
