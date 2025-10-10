　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6259(　　3046)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2354(　　1997)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4325(　　4223)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1227(　　 766)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1564(　　 664)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 270(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 768(　　 523)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　 1(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 560(　　 465)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1292(　　1126)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6791(　　6790)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1020(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1112(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　31(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3863(　　3863)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3735(　　2160)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　33(　　　31)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1140(　　1030)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3493(　　1737)
　　　　　 　 　12月限　　　107043(　 51599)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 100(　　　56)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1289(　　 995)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 1)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2878(　　1112)
　　　　　 　 　12月限　　　 46256(　 24038)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 118(　　 118)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 180(　　 180)
　　　　　 　 　12月限　　　　5413(　　5413)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 100(　　 100)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 808(　　 808)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　25(　　　25)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 697(　　 697)
　　　　　 　 　12月限　　　 32068(　 32068)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　35(　　　35)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

