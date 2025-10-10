主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6259( 3046)
TOPIX先物 12月限 2354( 1997)
日経225ミニ 12月限 4325( 4223)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1227( 766)
TOPIX先物 12月限 1564( 664)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 270( 0)
TOPIX先物 12月限 768( 523)
日経225ミニ 12月限 1( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 560( 465)
TOPIX先物 12月限 1292( 1126)
日経225ミニ 12月限 6791( 6790)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1020( 0)
TOPIX先物 12月限 1112( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 31( 0)
日経225ミニ 12月限 3863( 3863)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3735( 2160)
3月限 33( 31)
TOPIX先物 12月限 1140( 1030)
日経225ミニ 11月限 3493( 1737)
12月限 107043( 51599)
1月限 100( 56)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1289( 995)
3月限 5( 1)
日経225ミニ 11月限 2878( 1112)
12月限 46256( 24038)
1月限 118( 118)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
日経225ミニ 11月限 180( 180)
12月限 5413( 5413)
1月限 100( 100)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 808( 808)
3月限 25( 25)
日経225ミニ 11月限 697( 697)
12月限 32068( 32068)
1月限 35( 35)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
