外国証券 先物取引高情報まとめ（10月10日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9984( 9978)
3月限 104( 104)
TOPIX先物 12月限 12157( 12157)
日経225ミニ 11月限 1749( 1749)
12月限 168231( 168231)
1月限 121( 121)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5033( 5029)
3月限 85( 85)
TOPIX先物 12月限 8167( 8167)
日経225ミニ 11月限 2614( 2614)
12月限 81412( 81412)
1月限 121( 121)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6( 0)
TOPIX先物 12月限 1559( 1559)
日経225ミニ 12月限 911( 911)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1097( 375)
TOPIX先物 12月限 1333( 1243)
日経225ミニ 12月限 2451( 2393)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1780( 1780)
3月限 10( 10)
TOPIX先物 12月限 1107( 1107)
日経225ミニ 11月限 95( 95)
12月限 5659( 5659)
1月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2479( 265)
TOPIX先物 12月限 6257( 475)
日経225ミニ 12月限 1285( 1259)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1636( 1636)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 1877( 1877)
日経225ミニ 11月限 246( 246)
12月限 17511( 17511)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 179( 179)
TOPIX先物 12月限 1223( 1223)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 258( 258)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 204( 204)
3月限 3( 3)
TOPIX先物 12月限 37( 37)
日経225ミニ 11月限 51( 51)
12月限 1797( 1797)
1月限 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
