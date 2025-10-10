　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　9984(　　9978)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 104(　　 104)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 12157(　 12157)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1749(　　1749)
　　　　　 　 　12月限　　　168231(　168231)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 121(　　 121)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5033(　　5029)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　85(　　　85)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8167(　　8167)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2614(　　2614)
　　　　　 　 　12月限　　　 81412(　 81412)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 121(　　 121)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 6(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1559(　　1559)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 911(　　 911)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1097(　　 375)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1333(　　1243)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2451(　　2393)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1780(　　1780)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1107(　　1107)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　95(　　　95)
　　　　　 　 　12月限　　　　5659(　　5659)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2479(　　 265)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6257(　　 475)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1285(　　1259)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1636(　　1636)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1877(　　1877)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 246(　　 246)
　　　　　 　 　12月限　　　 17511(　 17511)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 179(　　 179)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1223(　　1223)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 258(　　 258)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 204(　　 204)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　37(　　　37)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　51(　　　51)
　　　　　 　 　12月限　　　　1797(　　1797)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　11(　　　11)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

