　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 28727(　 26305)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 158(　　 158)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 31793(　 31235)
日経225ミニ　 　11月限　　　 13011(　 13011)
　　　　　 　 　12月限　　　309313(　309313)
　　　　　 　 　 1月限　　　　2295(　　 295)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 20884(　 20098)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 213(　　 213)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 30529(　 29560)
日経225ミニ　 　11月限　　　 11093(　 11093)
　　　　　 　 　12月限　　　187955(　187955)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 570(　　 570)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2369(　　1096)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1072(　　 762)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　12月限　　　　7529(　　7529)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 24128(　　1949)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10170(　　3897)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3845(　　3833)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7025(　　5512)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 13829(　　6159)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　12月限　　　　9315(　　9311)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4514(　　3180)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6539(　　4371)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9949(　　9891)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3596(　　3442)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　44(　　　44)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8462(　　8462)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1158(　　1158)
　　　　　 　 　12月限　　　 39286(　 39286)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 326(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 934(　　 762)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3441(　　 786)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4136(　　1662)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2830(　　2830)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 658(　　 658)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1036(　　1036)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 128(　　 128)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　21(　　　21)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

