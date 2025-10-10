外国証券 先物取引高情報まとめ（10月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 28727( 26305)
3月限 158( 158)
TOPIX先物 12月限 31793( 31235)
日経225ミニ 11月限 13011( 13011)
12月限 309313( 309313)
1月限 2295( 295)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20884( 20098)
3月限 213( 213)
TOPIX先物 12月限 30529( 29560)
日経225ミニ 11月限 11093( 11093)
12月限 187955( 187955)
1月限 570( 570)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2369( 1096)
TOPIX先物 12月限 1072( 762)
日経225ミニ 11月限 10( 10)
12月限 7529( 7529)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 24128( 1949)
TOPIX先物 12月限 10170( 3897)
日経225ミニ 12月限 3845( 3833)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7025( 5512)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 13829( 6159)
日経225ミニ 11月限 30( 30)
12月限 9315( 9311)
1月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4514( 3180)
TOPIX先物 12月限 6539( 4371)
日経225ミニ 12月限 9949( 9891)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3596( 3442)
3月限 44( 44)
TOPIX先物 12月限 8462( 8462)
日経225ミニ 11月限 1158( 1158)
12月限 39286( 39286)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 326( 0)
TOPIX先物 12月限 934( 762)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3441( 786)
TOPIX先物 12月限 4136( 1662)
日経225ミニ 12月限 2830( 2830)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 658( 658)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 1036( 1036)
日経225ミニ 11月限 128( 128)
1月限 21( 21)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
