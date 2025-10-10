「日経225オプション」11月限プット手口情報（10日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯4万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 6( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万7875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 56( 56)
バークレイズ証券 25( 25)
楽天証券 20( 20)
SBI証券 12( 12)
BNPパリバ証券 7( 7)
安藤証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万7250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
