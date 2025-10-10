「日経225オプション」11月限プット手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 224( 224)
JPモルガン証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 5( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 78( 78)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1226( 604)
JPモルガン証券 320( 320)
バークレイズ証券 100( 100)
シティグループ証券 82( 82)
BNPパリバ証券 50( 50)
ビーオブエー証券 48( 48)
ソシエテジェネラル証券 46( 46)
松井証券 6( 6)
SBI証券 9( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
大和証券 22( 0)
◯4万7625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 166( 166)
シティグループ証券 87( 87)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 173( 173)
シティグループ証券 687( 87)
バークレイズ証券 25( 25)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万7875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 829( 229)
シティグループ証券 312( 112)
ビーオブエー証券 31( 31)
SBI証券 34( 24)
JPモルガン証券 120( 20)
BNPパリバ証券 17( 17)
楽天証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
日産証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
安藤証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 400( 0)
みずほ証券 100( 0)
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 110)
BNPパリバ証券 11( 11)
SBI証券 9( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 224( 224)
JPモルガン証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 5( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 78( 78)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1226( 604)
JPモルガン証券 320( 320)
バークレイズ証券 100( 100)
シティグループ証券 82( 82)
BNPパリバ証券 50( 50)
ビーオブエー証券 48( 48)
ソシエテジェネラル証券 46( 46)
松井証券 6( 6)
SBI証券 9( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
大和証券 22( 0)
◯4万7625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 166( 166)
シティグループ証券 87( 87)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 173( 173)
シティグループ証券 687( 87)
バークレイズ証券 25( 25)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万7875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 829( 229)
シティグループ証券 312( 112)
ビーオブエー証券 31( 31)
SBI証券 34( 24)
JPモルガン証券 120( 20)
BNPパリバ証券 17( 17)
楽天証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
日産証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
安藤証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 400( 0)
みずほ証券 100( 0)
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 110)
BNPパリバ証券 11( 11)
SBI証券 9( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース