　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　29(　　29)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　17(　　13)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万8750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万8625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯4万8500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　17(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)


◯4万8000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース