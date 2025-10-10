「日経225オプション」11月限コール手口情報（10日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
SBI証券 17( 13)
楽天証券 12( 12)
インタラクティブ証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯4万8875円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
マネックス証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
日産証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
SBI証券 17( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯4万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
